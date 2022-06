Prepoved gibanja in zbiranja ter nošenje mask v neskladju z ustavo

Pobudnika Vladko Began in Žan Pajtler sta izpodbijala določbe treh vladnih odlokov, ki so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 oziroma zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni v zaprtih javnih prostorih zapovedovale obvezno uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter obvezno razkuževanje rok. Odloki so sicer med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehali veljati.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da Vlada v ZNB ni imela podlage za uvedbo ukrepa, ker so bili 7. člen in 5. člen Odloka, v katerem so urejali obvezno uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter obvezno razkuževanje rok, v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave.

Vlada je ustavnemu sodišču pojasnjevala, da gre pri ukrepu obvezne uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter razkuževanja rok za ukrep splošnega pomena. Materialna podlaga za uvedbo tega ukrepa pa je bil po oceni vlade 4. člen ZNB, ki določa, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami, obenem pa ima dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi.

Ustavno sodišče še ugotavlja, da pooblastila vladi, da lahko prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje ljudi, "ni mogoče razlagati tako široko, da lahko vlada gibanje in zbiranje ljudi pogojuje s spoštovanjem drugih ukrepov, za predpisovanje katerih sicer ni pooblaščena, še posebej, če ti ukrepi posegajo v druge človekove pravice ali temeljne svoboščine." Kot navaja US, bi taka razlaga vladi omogočala, da pod krinko prepovedi oziroma omejitev gibanja in zbiranja ureja številna druga vprašanja, vključno z omejevanjem drugih človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, za urejanje katerih je zakonodajalec ni pooblastil. "Tako bi lahko Vlada zgolj na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB kot alternativo (oziroma pod grožnjo) prepovedi gibanja in zbiranja predpisala katerokoli prepoved ali zapoved, ki je v zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni, ne glede na to, v katere človekove pravice ali temeljne svoboščine bi s tem posegla. Taka razlaga bi bila v nasprotju z drugim odstavkom 120. člena Ustave, po katerem lahko Vlada vprašanja, ki sodijo v izključno pristojnost zakonodajalca, ureja samo na podlagi zakona."