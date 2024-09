Prepoved kajenja na igriščih, bazenih, pred bolnišnicami in na postajališčih?

"Vsako leto v EU zaradi uživanja tobaka življenje izgubi 700.000 ljudi, od tega več deset tisoč zaradi pasivnega kajenja," je dejala evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides in poudarila dolžnost zaščititi državljane pred izpostavljenostjo dimu.

Po navedbah komisije so dodatna območja prepovedi kajenja potrebna zlasti tem, kjer se zbirajo otroci in mladi, kot so igrišča, zabaviščni parki, bazeni, območja v neposredni bližini izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter postajališča javnega prevoza.