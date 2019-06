Prepoved košnje na praznik ali nedeljo ponekod še vedno velja

Župan Trzina Peter Ložarpravi: "Logično je bilo, da je občina pristopila tudi v tej smeri, da nekako zagotovi vsaj en dan v tednu, da ni hrupa in aktivnosti, ki dražijo sosede." Zatrjuje, da občani z odlokom nimajo težav: "Večinoma pa se sosedje kar domenijo, ali vsi kosijo ali pa nobeden".

Tudi v občini Vodice se večina občanov z odlokom strinja. Eden izmed njih pravi: "Jaz tudi, če kdo kosi, grem do njega pa pravim: Glej, če nimaš med tednom časa, tudi meni ni treba v nedeljo mira krasti".

Z izjemo občanov Trzina, lahko kršiteljem grozi globa v višini 200 evrov. Prepoved je problematična predvsem za kmetijsko dejavnost.

"Pri kmetijskih opravilih je precej bolj jasno, da takrat, ko si odvisen od vremena, nekako, če je potrebno, kosiš tudi ob nedeljah," dodaja trzinski župan.

Novejši odlok o kršenju javnega reda in miru sicer kaznuje le tiste, ki med 22. in 6. uro s povzročanjem hrupa motijo mir in počitek ljudi. Kljub temu lahko vsaka občina to vprašanje ureja po svoje. Zato, preden pričnete z nedeljsko košnjo, preverite kakšen odlok velja v vaši občini.