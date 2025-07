V gel lakih za nohte nevarne snovi, od septembra bodo prepovedani

Urejeni nohti so postali dandanes za ženske praktično obvezni. A Evropska unija je zdaj tej industriji zadala velik udarec. Zaradi zdravju nevarne sestavine (t. i. TPO) v gelih morajo saloni do 1. septembra prenehati uporabljati vse lake, ki to snov vsebujejo. "Če imamo take izdelke, jih bomo zavrgli," pritrjuje tudi lastnica salonov ManiPediSpa Irena Silič Torkar.

Da se nekaj kuha, je sicer obveščala le obrtna zbornica; že od pomladi je tako nekaj salonov iskalo nove lake. Je pa bila novica šok za tiste, ki niso člani zbornice. "Ostali teh obvestil niso dobili. Tudi sama s strani dobaviteljev nisem dobila teh obvestil," je dejala Silič Torkarjeva.

EU je TPO v okviru razvrščanja nevarnih snovi razglasila za strupenega za razmnoževanje. A zakaj pa je ta snov sploh prisotna v lakih? "Snov TPO je fotoiniciator, kar pomeni, da pomaga pri strjevanju snovi, ki se nahajajo v preparatih za umetne nohte in pomaga, da se strdijo pod UV- ali LED-lučko," pojasnjuje specialistka dermatologije Vesna Tlaker.