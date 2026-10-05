Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vrtovec bi prepovedal burko. 'Kaj ima to z rekordnimi cenami energentov?'

Ljubljana, 05. 10. 2026 19.30 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Rene Markič STA +1
Burka

Minister za infrastrukturo in predsednik NSi Jernej Vrtovec bi v šolah in drugih javnih ustanovah prepovedal nošenje burk in nikabov. V Islamski skupnosti v Sloveniji menijo, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ne beležimo. Po njihovih podatkih v osnovnih in srednjih šolah deklice ne nosijo omenjenih pokrival obraza. V opoziciji pa se sprašujejo, zakaj se minister za infrastrukturo ukvarja s temo, ki za Slovenijo ni relevantna.

Jernej Vrtovec je na sobotnem programskem kongresu stranke Nova Slovenija napovedal: "Burke ali nikabi ne spadajo v šole, ne v javne ustanove, ne v javne prostore. In od žensk v Sloveniji nihče ne sme zahtevati, da morajo zakrivati svoje obraze." Če bo treba, bodo prepoved po zgledu Italije tudi uzakonili, je napovedal.

Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek trdi, da je izpovedovanje vere v zasebnem in javnem življenju svobodno, a da to ni absolutna pravica. "Opozarjam pa tudi, da imajo nosilci javnih funkcij pri javnem izražanju posebno odgovornost, da tudi pri odpiranju zahtevnih družbenih vprašanj ne prispevajo k posploševanju, stigmatizaciji ali nestrpnosti do posameznikov zaradi njihove vere ali pripadnosti določeni skupnosti," poudarja varuhinja.

Burka
Burka
FOTO: Shutterstock

Da gre za poskus preusmerjanja pozornosti k temam, da bi govorili o občutkih do muslimanov, pa meni Zagovornik načela enakosti. "Nismo seznanjeni, da bi bile burke kakšna praksa pri nas. Imamo pa realen problem, da imamo razrede, kjer veliko otrok priseljencev ne govori slovensko. Samo prepisovati govore iz sosednje države bo pa verjetno premalo," pravi Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti.

S tem pa se je navezal na Italijo, kjer so pred dvema tednoma sprejeli uredbo, s katero so v šolah prepovedali burke in nikabe – torej pokrivala, ki zakrivajo obraz, ne pa tudi hidžaba, ki prekriva lase.

Ženska v nikabu
Ženska v nikabu
FOTO: Shutterstock

Islamska skupnost: Zakrivanje obraza v Sloveniji izjemno redek pojav

V Islamski skupnosti so ob tem izpostavili, da nimajo podatkov o učenkah ali dijakinjah v slovenskih šolah, ki bi nosile burko ali nikab. "Tudi sicer je zakrivanje obraza pri nas izjemno redek pojav, ki ga opažamo predvsem pri obiskovalkah iz tujine," je poudarila Ela Porić iz skupnosti, ki se sprašuje, kateri dejanski problem naj bi napovedana prepoved reševala in na katerih podatkih temelji.

Pojasnili so tudi, da je treba jasno razlikovati med naglavno ruto oziroma hidžabom, ki obraz pušča odkrit, ter nikabom in burko, ki obraz delno ali popolno zakrivata. Zakrivanje obraza po njihovih navedbah ni splošna verska obveznost in ga tudi v skupnosti ne razumejo kot versko zahtevo.

Izrazili so še skrb, da se zaradi nerazlikovanja in enačenja teh oblik oblačenja v javnosti ustvarja vtis, da bi razprava o burkah in nikabih lahko pomenila tudi nasprotovanje ženskam z naglavno ruto. "S takšnim diskurzom se ustvarja nepotreben občutek, da naše sodržavljanke in prebivalke predstavljajo grožnjo ali da so celo nezaželene. Gre za ženske, ki čutijo globoko pripadnost Sloveniji in iskreno domoljubje; za mnoge med njimi je Slovenija dežela, v kateri so se rodile in njihov prvi dom," so navedli.

Z morebitnim nasprotovanjem naglavnim rutam, ki se lahko razvije iz tega diskurza, bi se po besedah skupnosti podrla odprtost in multikulturnost Slovenije. Izpostavili so, da naj bodo svoboda veroizpovedi, enakost pred zakonom in varovanje dostojanstva posameznika temeljna načela države.

Od političnih predstavnikov pričakujejo, da v "javnosti nastopajo na podlagi dejstev in z zavedanjem odgovornosti za posledice svojih besed ter da krepijo zaupanje med ljudmi, namesto da zbujajo neutemeljen strah pred njimi," je še dodala Porić.

'Kakšne veze ima to z rekordnimi cenami energentov?'

Na besede Vrtovca so se danes odzvali tudi v nekaterih političnih strankah. Da gre za obstransko vprašanje, menijo v opoziciji. Namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek pravi, naj se začne Vrtovec ukvarjati z realnimi težavami.

"Čakajte, a to mislite tega gospoda Jerneja Vrtovca, ki je minister za infrastrukturo," je vprašanje pokomentiral Borut Sajovic, vodja poslancev Gibanja Svoboda. "Ne vem kakšne veze ima to z rekordnimi cenami energentov, z zastoji na slovenskih avtocestah, ki se stopnjujejo. Jaz mu dam kot starejši in izkušen nasvet, naj ne bo misijonar in križar, naj bo minister," je dodal Sajovic.

"To po mojem ni tako pomembno vprašanje. Jaz v osnovnih in srednjih šolah vidim zelo malo burk in hidžabov," pa je dejal Zoran Stevanović, predsednik Državnega zbora in stranke Resnica.

Kakšno stališče do tega vprašanja ima danes premier Janez Janša? In kakšni so nameni vlade? S temi vprašanji smo se obrnili na premierjev kabinet in vladni urad, a odgovorov nismo prejeli.

Razlagalnik

Hidžab je najbolj razširjena oblika pokrivala, ki pokriva lase in vrat, vendar pušča obraz popolnoma viden, kar je v mnogih muslimanskih kulturah standard za skromnost. Nikab je bolj konservativno oblačilo, ki prekriva celoten obraz, razen oči, in se pogosto nosi v kombinaciji z dolgim ogrinjalom (abajo). Burka, ki je najbolj znana po svoji povezanosti z Afganistanom in režimom talibanov, je najbolj restriktivna, saj pokriva celotno telo in obraz, pri čemer je del za oči prekrit z gosto mrežico, ki omejuje vidljivost in popolnoma skrije identiteto osebe.

Svoboda veroizpovedi je temeljna človekova pravica, ki posamezniku omogoča, da svobodno izbira svojo vero, jo javno ali zasebno izpoveduje ter izvaja verske obrede in običaje. V demokratičnih državah ta pravica vključuje tudi pravico do nošenja verskih simbolov ali oblačil, razen če to neposredno ogroža varnost, javni red ali pravice drugih. Vendar pa so te pravice pogosto predmet pravnih razprav, ko se soočijo z načeli sekularizma ali zahtevami po identifikaciji v javnih ustanovah, kjer države iščejo ravnotežje med spoštovanjem verske svobode in zagotavljanjem nevtralnosti javnega prostora.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
burka nikab prepoved šola

Izbruh garij v ribniškem domu starejših

Kolegij predsednika DZ potrdil nujni postopek za pet zakonskih predlogov

24ur.com Vlada bi prepovedala ogrevanje na plin, nafto in drva v novogradnjah in strnjenih naseljih
24ur.com Seznam, ki ga je Nato zavrnil: administrativna težava?
24ur.com 'Če bi na Koroškem imeli župane, kot so bili prekmurski, bi to cesto verjetno že imeli'
24ur.com Dodik pozval Srbe v Sloveniji h glasovanju za Janšo
24ur.com Kopač: Očitki so neutemeljeni
24ur.com 'Trend motork': je Slovenija preveč zbirokratizirana država?
24ur.com Župan Polzele bi pozidal zeleni pas, krajani besni: 'Ne bomo spali sredi Stožic'
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
bibaleze
Portal
Hčerka Klemna Rutarja v bolnišnici, njegov zapis pa pove veliko
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
zadovoljna
Portal
Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih
To je večer za vse, ki še verjamejo v velike ljubezenske pesmi
To je večer za vse, ki še verjamejo v velike ljubezenske pesmi
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
cekin
Portal
Razkrili, koliko premoženja ima povprečen Slovenec. Ste nad ali pod povprečjem?
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
moskisvet
Portal
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Zvezdnica utrpela opekline, a kljub temu stopila na oder
Zvezdnica utrpela opekline, a kljub temu stopila na oder
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
dominvrt
Portal
Steklo na pečici lahko poči brez opozorila, če počnete to
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
okusno
Portal
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984