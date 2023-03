Prepoved tobačnih izdelkov z aromo? 'Kot bi vegetarijancu rekel, da mora jesti meso'

Ali se bomo Slovenci dokončno poslovili od kajenja v notranjih prostorih in uporabe elektronskih cigaret z okusi? Na Ministrstvu za zdravje so pripravili nov zakon, ki predvideva ukinitev kadilnic in prepoved prodaje tobačnih izdelkov, ki vsebujejo arome. Vse to po tem, ko se je v zadnjem času eksponentno povečalo kajenje pri mladostnikih in celo otrocih, ki v zadnjem času kadijo kar pri pouku.

Vesna Marinko z Ministrstva za zdravje je uvodoma opozorila, da kajenje ni navada ali razvada, pač pa zasvojenost. Povzroča jo nikotin, ki je predvsem problematičen pri mladostnikih, ki so posebej občutljivi na to zasvojenost. "Prej ko začnejo kaditi, dlje časa kadijo, več kadijo in težje opuščajo."

Črt Erjavec, lastnik vejp trgovin v različnih krajih po Sloveniji, je povedal, da se jim zdi ta zakon izjemno diskriminatoren. "V neenak položaj postavljamo okuse – po eni strani favoriziramo tobak, po drugi strani govorimo, da so jabolko, lubenica, jagoda krivi za to, da mladi kadijo, kar mislim, da ni prav. Iz vejperskega stališča je to tako, kot bi vegetarijancu rekel, da mora jesti meso. Tisti, ki je enkrat vejpal tobak in tobačnega okusa ne želi več, se je odvadil mogoče z jagodo, lubenico, jagodo ... Kaj je zdaj ta jagoda kriva, se mi sprašujemo. In kako bomo tisoče vejperjem, govorimo o polnoletnih osebah, seveda, razložili, da ne smejo več uporabljati jagode in morajo nazaj na tobak?"

Marinkova je opomnila, da so elektronske cigarete privlačne prav zaradi teh arom, zaradi katerih se tudi zmanjšuje zaznavanje škodljivosti teh izdelkov. Privlačne so tudi na videz. "Oblečene so v risane junake, Hello Kitty, Spider-Man ... Vse to je namenjeno mladostnikom in otrokom. In ministrstvo za zdravje s tem predlogom zakona rešuje ta problem."

Če je težava samo v barvah in videzu, in ne v aromah, se to lahko takoj prepove, se je strinjal Erjavec. "Zmenimo se, kakšne naj bodo barve, da ne bodo privlačne otrokom. Mi smo vedno pripravljeni na dialog, ne pa da se uvaja diskriminacija na okuse!" Poudaril je tudi, da v njegovih vejp trgovinah ne prodajajo mladostnikom.