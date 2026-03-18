Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prepoved ugovora vesti farmacevtov po mnenju ustavnega sodišča ni protiustavna

Ljubljana, 18. 03. 2026 14.21 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
STA Ti.Š.
Lekarna

Ustavno sodišče RS je odločilo, da določba zakona o lekarniški dejavnosti, ki farmacevtom ne dovoljuje uveljavljanja ugovora vesti, ni v neskladju z ustavo. S tem je zavrnilo zahtevo Sindikata farmacevtov Slovenije Sifarm, ki je menil, da določba pomeni nedopusten poseg v temeljno človekovo pravico.

Sporna določba, uvedena z novelo zakona leta 2024, farmacevtskim strokovnim delavcem prepoveduje, da bi zaradi osebnih, verskih ali etičnih prepričanj zavrnili izdajo zdravil ali drugih izdelkov za podporo zdravljenju. Pri tem je sindikat menil, da gre za absolutno izključitev pravice do ugovora vesti, kar naj bi bilo v nasprotju z ustavo.

FOTO: Dreamstime

Ustavno sodišče je v obrazložitvi poudarilo, da pravica do ugovora vesti sicer obstaja, vendar ni neomejena. Po presoji sodnikov delo farmacevtov ni neposredno povezano z odločitvami o zdravstvenih posegih ali z njihovim izvajanjem. Farmacevti namreč praviloma zgolj izvršujejo že sprejete odločitve v zdravstvenem sistemu, zato njihova vloga ni dovolj neposredna, da bi bila zaščitena v okviru ustavne pravice do ugovora vesti.

Sodišče je ob tem izpostavilo tudi pomen pravic pacientov, zlasti pravice do dostopa do zdravil in zdravstvenega varstva. Prepoved ugovora vesti naj bi zagotavljala nemoteno in enakopravno oskrbo vseh pacientov, ne glede na osebna prepričanja posameznega farmacevta.

Sindikat je med drugim v zahtevi za presojo opozoril tudi na neenak položaj farmacevtov v primerjavi z drugimi zdravstvenimi delavci, kot so zdravniki, ki lahko uveljavljajo ugovor vesti. Vendar je ustavno sodišče presodilo, da ti poklici niso v primerljivem položaju. Zdravniki namreč neposredno odločajo o posegih in jih izvajajo, medtem ko je vloga farmacevtov posredna.

Odločitev je bila sprejeta s sedmimi glasovi proti dvema. Sodnika Klemen Jaklič in Rok Svetlič sta glasovala proti, več sodnikov pa je podalo tudi ločena mnenja.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ImamLastnoMnenje
18. 03. 2026 15.46
V Sloveniji so vere ločene od države in torej ne smejo vplivati na posvetne dejavnosti, kot je delo v službi. Komur to ni všeč, naj počne kaj drugega. Kdo je glasoval proti, ne bi bilo potrebno niti napisati...a dvojni dr., popldanski s.p.-jevec, še ni zapustil US? Bi bil že skrajni čas.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
18. 03. 2026 15.40
Vse kontra kot v razvitem svetu ?
Odgovori
+1
1 0
Dobro opazujem
18. 03. 2026 15.36
Logicna odlocitev. Tisti,ki ima s tem problem pa se naj zaposli drugje. To je videti tako,ce nam trgovka ne bo dala kruha, ce smo predebeli, ali mesar rodega mesa ,ce smo presuhi. Kam smo to prisli, da nam posameznik vsiljuje svoje zablode.
Odgovori
+4
4 0
TehnoSan01
18. 03. 2026 15.35
Končno ena dobra novica
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
18. 03. 2026 14.51
Pravilno. Kaj jih pa briga za kaj bo kdo ponucov kondome!?
Odgovori
-1
1 2
mitja123123
18. 03. 2026 14.24
No vsaj nekaj pozitivnega na slovenski sceni.
Odgovori
+1
3 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573