Prepoved uvoza, izvoza in tranzita orožja dopušča trgovino z določeno opremo

Slovenska vlada je kot prva evropska država prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael. A v četrtek potrjenem sklepu je izjema, ki dopušča trgovino z opremo, ki je pomembna za odpornost in varnost Slovenije, je povedal državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin. Kot primer je navedel informacijska sredstva oz. sredstva za kibernetsko obrambo. In medtem ko v koalicijskih Gibanju Svoboda in Levici pozdravljajo odločitev, je opozicijska NSi kritična do "solističnih akcij Slovenije".

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin je pojasnil, da je vlada ministrstvu za infrastrukturo in ministrstvu za obrambo naložila, da pregleda, kateri so tisti protokoli, ki bi jih v zvezi s sklepom vlade bilo potrebno nadgraditi "in to bo v naslednjem mesecu narejeno". "Hkrati je v sklepu vlade zelo pomemben zapis, ki opredeli, da bodo omogočeni uvoz, izvoz in tranzit tistih sredstev iz Izraela, ki so za Republiko Slovenijo pomembna s stališča odpornosti in varnosti naše države, recimo kot primer razna informacijska oziroma sredstva za kibernetsko obrambo," je dodal.

Izraelski tank FOTO: Shutterstock icon-expand

Slovenija je v četrtek kot prva evropska država prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Ukrep je na seji sprejela vlada, ki namerava v prihodnjih tednih pripraviti nadaljnje nacionalne ukrepe zoper izraelsko vlado, katere ravnanja predstavljajo resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava, je pojasnil premier Robert Golob. Ministrstvi za obrambo in infrastrukturo morata o izvajanju sklepa mesečno poročati vladi.

Obrambni minister Borut Sajovic je sicer pred nekaj tedni pojasnil, da ministrstvo "ne izdaja tranzitnih dovoljenj, niti ne vodi evidenc o vrsti in količini obrambnih proizvodov" v primeru tranzita obrambnih proizvodov iz držav članic EU v Izrael. "Posledično ministrstvo ne odloča v postopku, ker ne prejme vloge in praviloma ni seznanjeno s količino in vrsto obrambnih proizvodov v tranzitu," je še navedel. Ministrstvo za obrambo zaradi oboroženih spopadov od oktobra 2023 ni izdal nobenega dovoljenja za izvoz vojaškega orožja in opreme v Izrael.

Gibanje Svoboda: Če si na pravi strani zgodovine, se nimaš bati ničesar

V Gibanju Svoboda odločitev o embargu pozdravljajo. "V stranki smo izredno veseli, da imamo predsednika vlade, ki ima ne samo politični pogum, ampak je tisti, ki v zadevah, ki niso tako enostavne, izkazuje zgled," je izjavil generalni sekretar stranke Matej Grah. Prepričan je, da bodo Sloveniji pri tem sledile druge države, tako kot pri priznanju Palestine. Prepričan sem, da se bodo države končno zganile tudi glede sankcij, enkrat pa bo tudi EU morala pokazati pokončno držo, tako kot v primeru Ukrajine, je dejal. Na vprašanje o morebitnih povračilnih ukrepih, ki bi jih lahko doživela Slovenija, je dejal, da v politiki ne moreš delati, če nimaš političnega poguma. "Če si na pravi strani zgodovine, se nimaš bati ničesar," je dejal Grah. Tudi v Levici so odločitev vlade pozdravili in jo označili za zgodovinsko. "Slovenija ima moralno in zgodovinsko dolžnost, da se postavi na pravo stran zgodovine. Zato pozdravljam vse ukrepe naše vlade v iskanju rešitev za končanje genocida v Gazi, hkrati pa pričakujem še nadaljnje sankcije proti Izraelu," je v sporočilu poudarila koordinatorica Levice Asta Vrečko. V Levici sicer poleg embarga na orožje zahtevajo tudi gospodarske sankcije proti Izraelu. "Dokler ostajajo odprti gospodarski in tehnološki tokovi z izraelskimi podjetji, ki sodelujejo pri vojaški okupaciji, Slovenija ne more govoriti o dosledni zunanji politiki, utemeljeni na človekovih pravicah," so zapisali. Zahtevajo gospodarske sankcije za izraelska podjetja, povezana z vojaško industrijo, prekinitev sodelovanja v raziskovalnih programih z vojaško rabo, kot je program EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, ter popolno transparentnost nad tranzitom orožja skozi Slovenijo.

Asta Vrečko in Robert Golob FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Odzval se je tudi evropski poslanec iz vrst SD Matjaž Nemec, ki je odločitev vlade prav tako pozdravil ter ob tem dodal, da morajo prepovedi slediti še naslednji ukrepi tako na ravni Slovenije kot tudi Evropske unije in celotne mednarodne skupnosti.

V NSi kritični do 'solističnih akcij Slovenije'