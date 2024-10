Prepoved vgradnje bojlerjev: boste starega lahko zamenjali za novega?

Po novem letu bo veljala prepoved vgradnje električnih bojlerjev, električnega talnega gretja, IR-panelov in na primer električnih radiatorjev, kadar te naprave delujejo po joullovem principu. Preprosto rečeno, to pomeni, da grelne naprave, ki neposredno uporabljajo elektriko za ustvarjanje toplote, v skladu s pravilnikom ne bodo več dovoljene, če vir električne energije ne prihaja iz obnovljivih virov.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, sprejet leta 2022, z novim letom 2025 prinaša bistvene spremembe pri tem, kako bomo ogrevali naše hiše in stanovanja ter kako bomo ogrevali vodo v kopalnicah in kuhinjah.

Prepoved vključuje ne samo novogradnje, ampak tudi prenove in vzdrževanje obstoječih stavb. To načeloma pomeni, da v primeru okvare bojlerja na primer v blokovskem stanovanju le-tega ne boste smeli zamenjati z novim, razen če je električna energija pridobljena iz obnovljivih virov.

Pravilnik sicer ne prepoveduje prodaje boljerjev, pač pa le njegovo rabo. Prav navadni boljerji so pri nas, kot najcenejši in najbolj enostavni za vgradnjo, najbolj pogosti. "Ampak je pa raba energije velika in strošek velik. Primernejša je malolitrska toplotna črpalka, ki je 4-krat, 5-krat dražja, vendar se naložba, zaradi manjše rabe elektrike, povrne v treh do štirih letih," razlaga Valenčič.

Na pristojnem Ministrstvu za naravne vire in prostor danes ni bilo sogovornika, ki bi pojasnil, ali bodo stanovalci, tisti, ki si ne morejo privoščiti dražjih, energetsko bolj učinkovitih naprav, ali tisti, katerih stavba ni primerna za večjo rekonstrukcijo, v prekršku. Ob tem pa kazni sploh niso predvidene.

Po novem letu bodo sicer še vedno dovoljeni manjši bojlerji z močjo do dveh kilovatov oziroma prostornino do 15 litrov, ki so primerni na primer za ogrevanje vode pri kuhinjskih koritih.