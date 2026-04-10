Slovenija

Prepoved vstopa obveščevalcem Black Cube za celoten schengen

Ljubljana, 10. 04. 2026 19.55 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Nika Kunaver
Obveščevalci

Znanih je več podrobnosti o prepovedi vstopa trem paraobveščevalcem izraelskega podjetja Black Cube, ki naj bi bili vpleteni v tajno snemanje in objavo pogovorov z nekaterimi vplivnimi Slovenci, med drugimi nekdanjo pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan in odvetnico Nino Zidar Klemenčič. Razlog za takšen ukrep naj bi bile njihove nezakonite obveščevalne dejavnosti pri nas. Konkretnih imen sicer na Policiji ne razkrivajo.

Policija je potrdila, da je prepoved vstopa v državo trem izraelskim državljanom izrekla sama, pri čemer se je oprla na določbe Zakona o tujcih. Ta zakon omogoča zavrnitev vstopa državljanom tretjih držav, kamor sodi tudi Izrael – in sicer iz varnostnih razlogov (če obstaja nevarnost za javni red, nacionalno varnost ali javno zdravje), pa tudi iz povsem formalnih razlogov (na primer v primeru neveljavnih potnih dokumentov).

Po razpoložljivih informacijah je na seznamu oseb s prepovedjo vstopa skupno šest posameznikov. Med njimi so trije vodilni izraelski paraobveščevalci iz Black Cuba, ki so se decembra lani sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo, ter še trije operativci, ki naj bi se pod pretvezo sestajali s posnetimi osebami v Londonu, Zagrebu in na Dunaju. Očitki se nanašajo na izvajanje nezakonitih obveščevalnih dejavnosti na ozemlju Slovenije.

Za izrek prepovedi vstopa po zakonu ni potrebna pravnomočna obsodba, temveč zadostuje že utemeljen sum, ki temelji na podatkih obveščevalnih služb. Pomembno je tudi, da takšna prepoved ne velja zgolj za Slovenijo, temveč za celotno schengensko območje. To pomeni, da posamezniki z izrečeno prepovedjo vstopa ne morejo zakonito vstopiti niti v druge schengenske države, na primer v Španijo, kjer ima Black Cube v Madridu enega od svojih sedežev. V praksi to pomeni, da bi jim ob prihodu na mejo policija izročila odločbo o zavrnitvi vstopa.

Kar zadeva kriminalistično preiskavo, so po začetni fazi, ki jo je vodila Policijska uprava Novo mesto, predkazenski postopek prevzeli v okviru posebne delovne skupine. V njej sodelujejo kriminalisti z več policijskih uprav, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada, tožilstvo ter tudi pristojni organi iz tujine. Preiskava se osredotoča na preverjanje vsebine očitkov, vključno s sumi korupcije, pa tudi na avtentičnost posnetkov, način njihovega nastanka ter motive za njihovo izdelavo in uporabo.

Analitika: Izvolitev Stevanovića za predsednika DZ najverjetneje kaže obris desnosredinske vlade

Mesec: Politika padla na stresnem testu. Janša: Levica se je naučila šteti

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
10. 04. 2026 20.56
Zdej pa čelavi ne bo mogel več najemati delovno silo.
Davorin Trstenjak
10. 04. 2026 20.36
Brez težav pa lahko še naprej brez dokumentov vstopajo samooklicani zdravniki in inženirji iz eritreje, sudana, palestine, egipta in sirije.
2mt8
10. 04. 2026 20.36
Prepozno. Levičarje so že razkrili z rokami v trezorju.
gadje
10. 04. 2026 20.35
Hmmm. Zakaj prepoved! Kdo jih bo pa kaj zaustavil, pocukal za rokav, povprašal o zadevi! Če se že nekaj obtožuje, ljudje obstajajo, kdo komu kaksna vprasanja postavlja! Vsaj recimo "gospod x, kaj veste o zadevi da ste bili na pogovoru pri JJ".
Oknaj 4
10. 04. 2026 20.35
Da so Gospe spregovorile popolnim tujcem jih v to ni nihče prisilil ali jim grozil po življenju . Rajši se vprašajte kako nezaneslive ljudi imate na odgovornih položajih če kar tako med kosilom kramljajo in do nazga slačijo ljudi na vodilnih položajih . Prav je da smo izvedeli in namesto da se prepoveduje Black Cube opravljati svoje delo rajši prepovejte izdanim opravljati goljufije in jih strpajte v pripor
zmerni pesimist
10. 04. 2026 20.32
Ti imajo 10 imen in 10 potnih listov
proofreader
10. 04. 2026 20.28
Zakaj bi jim prepovedali vstop? Ker so bolj učinkoviti pri razkrivanju kriminala kot KPK in NPU?
proofreader
10. 04. 2026 20.26
Lahko bi ukinili nesposoben NPU in namesto njih najeli Black Cube. Bi bilo ceneje in bili bi rezultati. NPU trenutno vodi Golobov kolega, ki ni opazil milijarde evrov nakazil v Iran.
proofreader
10. 04. 2026 20.25
Izgleda, da bomo zdaj videli tudi posnetke 6 do 10.
Davorin Trstenjak
10. 04. 2026 20.38
nebi me presenetilo, da je posnetkov za celo telenovelo
mr.poper
10. 04. 2026 20.19
EPILOG bo prepoved delovanja v politiki za x let ,to bo dokončni pečat in konec dobe norca ,ki je naredil na desetine milijard škode .
FreedomMan
10. 04. 2026 20.18
Kdo bo janshariju plačal potne stroške za vožnje v Izrael, tožba Schengena in EU. Komunisti v Bruslju očtino ne marajo gargamela.
Kod.
10. 04. 2026 20.23
Kaj ima Bruselj s tem..............Policija je potrdila, da je prepoved vstopa v državo trem izraelskim državljanom izrekla sama, pri čemer se je oprla na določbe Zakona o tujcih.
inside1
10. 04. 2026 20.12
Brez vezen ukrep, ki nima nobene teže. To je kr neki....
Emil23
10. 04. 2026 20.12
Kdo je objavil pogovore Putina in Orbana? Menim, da je to prav tako vmešavanje tujih držav v volitve neodvisne države. Pa ne bo zaradi tega letela nobena
Arguss
10. 04. 2026 20.12
Press pa res perete.😅🤣😂😇
Kviz
10. 04. 2026 20.11
Vsa levnuharska EU se jih boji da jih ne bi razkrinkali s prsti v marmeladi, ker so vsi skorumpirani, da človek težko dojame da nam vladajo taki ljudje.
tamiflu
10. 04. 2026 20.08
kaj pa prepoved delovanja janše in s.s-ovcev v vladi in na sploh v politiki
planinec123
10. 04. 2026 20.02
Kaj bo pa Janez rekel?
bibaleze
Portal
Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
vizita
Portal
Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
cekin
Portal
Ko se davčni raj zamaje: zakaj se svetovna elita obrača proti Italiji
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
moskisvet
Portal
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
dominvrt
Portal
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
okusno
Portal
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Creed: Rojstvo legende
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
