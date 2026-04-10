Prepoved vstopa obveščevalcem Black Cube za celoten schengen

Policija je potrdila, da je prepoved vstopa v državo trem izraelskim državljanom izrekla sama, pri čemer se je oprla na določbe Zakona o tujcih. Ta zakon omogoča zavrnitev vstopa državljanom tretjih držav, kamor sodi tudi Izrael – in sicer iz varnostnih razlogov (če obstaja nevarnost za javni red, nacionalno varnost ali javno zdravje), pa tudi iz povsem formalnih razlogov (na primer v primeru neveljavnih potnih dokumentov).

Po razpoložljivih informacijah je na seznamu oseb s prepovedjo vstopa skupno šest posameznikov. Med njimi so trije vodilni izraelski paraobveščevalci iz Black Cuba, ki so se decembra lani sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo, ter še trije operativci, ki naj bi se pod pretvezo sestajali s posnetimi osebami v Londonu, Zagrebu in na Dunaju. Očitki se nanašajo na izvajanje nezakonitih obveščevalnih dejavnosti na ozemlju Slovenije.

Za izrek prepovedi vstopa po zakonu ni potrebna pravnomočna obsodba, temveč zadostuje že utemeljen sum, ki temelji na podatkih obveščevalnih služb. Pomembno je tudi, da takšna prepoved ne velja zgolj za Slovenijo, temveč za celotno schengensko območje. To pomeni, da posamezniki z izrečeno prepovedjo vstopa ne morejo zakonito vstopiti niti v druge schengenske države, na primer v Španijo, kjer ima Black Cube v Madridu enega od svojih sedežev. V praksi to pomeni, da bi jim ob prihodu na mejo policija izročila odločbo o zavrnitvi vstopa.

Kar zadeva kriminalistično preiskavo, so po začetni fazi, ki jo je vodila Policijska uprava Novo mesto, predkazenski postopek prevzeli v okviru posebne delovne skupine. V njej sodelujejo kriminalisti z več policijskih uprav, preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada, tožilstvo ter tudi pristojni organi iz tujine. Preiskava se osredotoča na preverjanje vsebine očitkov, vključno s sumi korupcije, pa tudi na avtentičnost posnetkov, način njihovega nastanka ter motive za njihovo izdelavo in uporabo.