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Prepoved zakrivanja obraza: 'Spodbujanje kulturne vojne', 'Selektivno kaznovanje'

Ljubljana, 09. 11. 2026 13.17 pred 2 urama 3 min branja 51

Avtor:
STA M.P.
Zima, šal

Več nevladnih organizacij je na novinarski konferenci poslance pozvalo, naj zavrnejo predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki predvideva prepoved zakrivanja obrazov na javnih krajih. Ocenjujejo, da predlog zasleduje nejasen cilj, je v nasprotju z načelom zakonitosti, določa pa tudi premalo izjem, tudi iz verskih razlogov.

Pravnica in aktivistka Barbara Rajgelj iz Pravne mreže za varstvo demokracije je opozorila, da je ureditev nejasna in nedoločena ter zato v nasprotju z načelom zakonitosti. Policiji in redarstvu namreč omogoča preveliko arbitrarnost pri pisanju glob posameznikom z zakritim obrazom.

Kot je še ocenila, je prepoved zakrivanja obraza še eden v vrsti poskusov "spodbujanja kulturne vojne, zlasti pa poskus zanetiti nasilne proteste, pri tem pa ljudi prepričevati, da ima oblast za nasilje, h kateremu poziva, pripravljeno zdravilo v obliki povečanja represije in kaznovanja".

Burka
Burka
FOTO: Shutterstock

Direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel je izpostavila, da predlog ne predvideva izjem za zakrivanje obraza iz verskih razlogov. Kot je dejala, ukrep ženskam, ki si zakrivajo obraz, "krči javni prostor, s tem pa onemogoča njihovo enakopravno vključevanje v širšo skupnost, omejuje dostop do javnih storitev in povečuje njihovo izolacijo".

Prepoved je po oceni Posljeve zastrašujoča tudi za proteste, saj vnaprej kriminalizira vse, ki bi morali imeti pravico mirno protestirati z zakritim obrazom, na primer zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi, spletnim nadlegovanjem ali zaradi zaščite pred solzivcem.

Preberi še Kje vse bomo prepovedali nošenje burk in nikabov?

Dobranić spomnil na selektivno kaznovanje v času koronskih ukrepov

Tudi po oceni Filipa Dobranića z inštituta Danes je nov dan predlog določa premalo izjem. Med njimi ni niti kolesarjev, ki se pozimi vozijo s podkapo, niti ljudi z velikimi šali, kapami ali sončnimi očali.

Kot je dejal Dobranić, bi zakon policistom in redarjem dal še eno orodje za nadlegovanje ljudi na ulici, kjer se bodo morali zagovarjati tudi, ko imajo za zakrit obraz povsem zakonite in legitimne razloge. Ob tem je spomnil na selektivno kaznovanje v času koronskih ukrepov in dodal, da vlada ni ponudila niti enega razloga, da bi verjeli, da bo tokrat drugače.

Zima, šal
Zima, šal
FOTO: Bobo

Raziskovalec družbe nadzora Domen Savič je izpostavil, da lahko policist že danes zahteva, da oseba razkrije obraz, zato je izgovor, da bi zakon pomagal policiji in ustavil nasilneže, zgolj manipulacija. Kot je poudaril, vlada s predlogom zakona kriminalizira anonimnost, ljudi na ulici vnaprej obravnava kot osumljence in posega v pravico do zasebnosti, ne da bi ponudila en sam dokaz za večjo varnost.

Savič je še ocenil, da je predlog zakona v resnici napisan za nadzorne kamere in sisteme za prepoznavo obrazov, v katere država in občine vlagajo milijone, a odpovejo, takoj ko si nekdo na glavo povezne kapuco.

Pričakujejo, da predlog zakona ustavijo

Nevladne organizacije od poslancev pričakujejo, da predlog zakona ustavijo. Državljane pa ob tem pozivajo, naj pišejo poslancem in strankam ter od svojih predstavnikov zahtevajo, da ureditev zavrnejo.

Rajgljeva je še ocenila, da imajo državljani, ki menijo, da so jim zaradi te prepovedi kršene njihove človekove pravice, velike možnosti, da jim ustavno sodišče prizna pravni interes. Primer zaintereseiranih oziroma prizadetih bi v Pravni mreži pretehtali, pripravljeni pa so pripraviti tudi ustavno pobudo.

Preberi še Za zakrivanje obraza na javnih mestih do 600 evrov kazni

Vlada je v četrtek potrdila predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru ter ga predložila DZ v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlagajo razkrite obraze do prepoznavnosti na javnih krajih. Za kršitve so predvidene globe od 200 do 600 evrov, v primeru nasilja pa med 1500 in 5000 evri.

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KOMENTARJI51

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jani.
09. 11. 2026 15.43
Nevladniki preživljajte se sami in pol trosite neumnosti.
Odgovori
0 0
Pikopiko
09. 11. 2026 15.42
Edini pravilno. Zakrivanje obraza ne sodi v naš kulturni prostor. Prišleki se morajo prilagoditi nam ne pa mi njim.
Odgovori
+0
1 1
lusma00
09. 11. 2026 15.39
Če je zunaj mraz in imam šal čez obraz je pri teh koalicijskih norcih enako..se strinja glede burk in ostalih verskih prekrival ampak da pa dobim kazen da zato ker sem opremljen zaradi mraza je pa milo rečeno desnuharski Idi...tizem.
Odgovori
-3
0 3
Slavko BabIč
09. 11. 2026 15.37
800 kopriva iz klejti: biggie 15.33, teleport 15.31, babLČ 15.30, muki 15.30, alergičen na levake 15.28, veliki blek, je spet zelo aktivna!
Odgovori
-3
1 4
Srebrni prašek.
09. 11. 2026 15.38
Žalostno kaj podpirajo levičarji.
Odgovori
+1
2 1
Teleport
09. 11. 2026 15.40
Slavč, reci v stabu ta nove napotke, ker se ponavljas
Odgovori
+1
2 1
Slavko BabIč
09. 11. 2026 15.43
Kaj?????
Odgovori
0 0
biggie33
09. 11. 2026 15.33
Prišel je čas zapiranja pipic NVO, to bo pestro.. pričakujem smučarske teke okoli DZ in nov komad od Zlajota. Fajtamo naprej z Niko in Mukijem!!
Odgovori
+2
4 2
Teleport
09. 11. 2026 15.31
Je že Nika na delu?
Odgovori
+2
4 2
Muki.
09. 11. 2026 15.30
Hvala vsem nevladnikom,da skrbite za nas.
Odgovori
-4
0 4
Alergičen na levake
09. 11. 2026 15.28
Kakšne izjeme iz verskih razlogov ??? ... Če se ne zna prilagodit evropski kulturi in želi rjuho čez glavo, potem karta za Afganistan pa spremstvo nevladnikov. Pa naj jim pomagajo tam oddat prošnjo za socialo... Amen ✝️
Odgovori
+6
8 2
borjac
09. 11. 2026 15.28
Prepoved burk ??? DA SE STRINJAM , prepoved zakrivanja obraza in to da bo policist sodnik ali se zakrivaš ali ne , kazen 500 € , SE NE STRINJAM , to je poskus diktatorja Janše za kontrolo Slovenskih državljanov z Izraelsko tehniko zasledovanja in prepoznavanja obrazov , POPOLNA KONTROLA SLOVENCEV s strani JANŠE , ... SEM ODLOČNO PROTI .
Odgovori
-1
5 6
assassin911
09. 11. 2026 15.24
In mi plačujemo te parazite.
Odgovori
+5
7 2
Slavko BabIč
09. 11. 2026 15.24
Spet en jajotov po(z)mešan omnibus zakon feredž, nikabov, burk, podkap, šalov, kap, kapuc!
Odgovori
-6
2 8
Slavko Bablč
09. 11. 2026 15.27
Sem za ,da imajo ženske zakrit obraz.
Odgovori
-5
0 5
Muki.
09. 11. 2026 15.29
Vse čestitke.
Odgovori
-3
0 3
Slavko BabIč
09. 11. 2026 15.30
800 koprivni trol BabLč iz klejti, ti imaš marsikaj za ZA! Sem za Miklavža boste skupaj z jajcem spet pokadili!
Odgovori
-2
1 3
Yon Dan
09. 11. 2026 15.23
Mi nismo muslimanska država, zato naj vsi spokajo domov, vso srečo jim želimo doma.
Odgovori
+4
5 1
Antena
09. 11. 2026 15.21
Levičarji ne samo jokat, da ne bomo prepovedali se kolesa hahahaha
Odgovori
+8
11 3
Jože Prtiskač
09. 11. 2026 15.20
v Francijo!!!
Odgovori
+3
3 0
velikiblek
09. 11. 2026 15.18
Levičarji za burke. To je komedija.
Odgovori
+11
12 1
Slavko BabIč
09. 11. 2026 15.17
Spet bo treba imeti referendum za podkape in šale!Ta Janez je neverjeten, kako provocira! Zakon za burke, potem pa kar naenkrat za šale in kape!
Odgovori
-5
2 7
nelevnedesen
09. 11. 2026 15.39
A imaš v javnih prostorih šal čez obraz? Nimate v vaši občini kurjave? Spet se obešaze na nekaj kar ne razumete
Odgovori
0 0
Nikdar več
09. 11. 2026 15.13
Ne vem kaj se komplicira. Šal imaš zunaj ovit zaradi mraza, če te želijo preveriti ga snameš. Burke ali nikaba pa ne želijo sneti in se pokazati zaradi verske "zapovedi". Vsak ki vstopi v notranjost javnega prostora, bi moral vse kar prekriva obraz sneti, pa vseeno je to šal, čelada, burka, nikab. Poleti imeti zakrit obraz zaradi mraza bi bilo pa čudno. Sorry. Sami so si ustvarili takšen položaj. Marsikoga spremlja slab priokus ko jih vidi - pomisli na teroriste, ISIS ipd, ....
Odgovori
+6
8 2
jonasz
09. 11. 2026 15.12
Kaj delate zgodbe kjer je ni normalno je da se prilagodimo v okolju kjer zivimo v muslimanskih državah ni cerkva in strogo prepovedano nosit verižico s križkom - celo smrtno nevarno ... tak da ne napihovat kar bi že zdavnaj moralo biti burke nikabi in obleke v kopališčih nimajo kaj iskat pika bi reku pirnat...
Odgovori
+9
10 1
jugatneme
09. 11. 2026 15.10
Ne želimo videti zakritih obrazov. Nimam potrebe da bi se za masko skrival, zakon kateri bi moral veljati že davno. Samo nepridipravi imajo s tem težavo.
Odgovori
+7
9 2
Angelika2
09. 11. 2026 15.05
Kaj o zakrivanju obraza v drugih državah izvemo na UI : Splošna prepoved v Evropi: Francija, Belgija, Bolgarija, Avstrija, Danska, Švica. Delne in lokalne prepovedi v Evropi: Nizozemska, Luksemburg, Nemčija, Norveška, Italija, Španija. Delna ali splošna prepoved velja tudi v afriških državah : Čad, Gabon, Republika Kongo, Senegal, Tunizija in Zambija. V azijskih državah: Kazahstanu, Kirgizistanu, v eni pokrajini na Kitajskem, Šrilanki, Tadžikistanu, Turkmenistanu in Uzbekistanu. V Sloveniji pa bi takšna prepoved spodbujala kulturne vojne in selektivno kaznovanje. Pa ne imeti Slovencev za norce.
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+9
10 1
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