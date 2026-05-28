Prepoved zalivanja, pranja vozil in polnjenja bazenov: kje veljajo ukrepi?

V sredo popoldne so Slovenijo prešle plohe in nevihte, ki so prinesle manjšo osvežitev v notranjosti države. Neurja so poleg močnih sunkov vetra spremljali še toča, ponekod debela kot oreh, ter močni nalivi. Danes in jutri temperature v notranjosti ne bodo dosegle 30 stopinj, možnost popoldanskih neviht pa bo znova povečana v soboto in nedeljo. Na Primorskem pa bo poletna vročina s temperaturami malo nad 30 stopinj vztrajala tudi v drugi polovici tedna.

Sodeč po temperaturah, smo že dodobra stopili v poletje, pravijo vremenoslovci, kmetje pa že poročajo o posledicah suše in izgubi dela pridelka. Agencija RS za okolje in prostor bo sveže podatke glede suše objavila še danes, je pa dežurni vremenoslovec na Arsu Brane Gregorčič v ponedeljek povedal, da se bo ta – glede na suho vreme – še nekoliko stopnjevala.

Kje je treba varčevati z vodo?

Komunala Trebnje je tako izdala ukrep prepovedi uporabe pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in ostalo nenujno uporabo v neprehrambene namene za naslednje vodovodne sisteme: vodovodni sistem Trebnje, vodovodni sistem Čatež, vodovodni sistem Šentrupert in vodovodni sistem Trebelno. Za vse ostale vodovodne sisteme v njihovem upravljanju velja omenjena omejitev samo v nočnem času med 23. in 5. uro zjutraj. Medtem pa Komunala Brežice zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju vse uporabnike vodovodnega sistema Mokrice poziva, da od 27. 5. dalje pitno vodo uporabljajo premišljeno in varčno. Do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za:

- zalivanje vrtov in drugih zelenih površin,

- pranje javnih in zasebnih površin,

- pranje vozil,

- polnjenje bazenov in podobne dejavnosti. Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe, polnjenje gasilskih cistern pa je dovoljeno izključno za potrebe gašenja požarov in odpravljanja posledic elementarnih nesreč.

Pranje avtomobila FOTO: Profimedia