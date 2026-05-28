Slovenija

Prepoved zalivanja, pranja vozil in polnjenja bazenov: kje veljajo ukrepi?

Trebnje, Ptuj, 28. 05. 2026 10.56 pred 2 urama 3 min branja 40

Avtor:
U.Z.
Polnjenje bazena z vodo

Sodeč po temperaturah smo že krepko zakorakali v poletje, kmetje pa že poročajo o posledicah suše in izgubi dela pridelka. Nekatere občine na Dolenjskem in na Štajerskem so posledično že uvedle ukrep varčevanja s pitno vodo in prepoved zalivanja vrtov, pranja avtomobilov ter polnjenja bazenov. "Takšna raba v tem času predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora ostati zagotovljena vsem uporabnikom za osnovne življenjske potrebe," opozarjajo pristojni.

V sredo popoldne so Slovenijo prešle plohe in nevihte, ki so prinesle manjšo osvežitev v notranjosti države. Neurja so poleg močnih sunkov vetra spremljali še toča, ponekod debela kot oreh, ter močni nalivi.

Danes in jutri temperature v notranjosti ne bodo dosegle 30 stopinj, možnost popoldanskih neviht pa bo znova povečana v soboto in nedeljo. Na Primorskem pa bo poletna vročina s temperaturami malo nad 30 stopinj vztrajala tudi v drugi polovici tedna.

Sodeč po temperaturah, smo že dodobra stopili v poletje, pravijo vremenoslovci, kmetje pa že poročajo o posledicah suše in izgubi dela pridelka.

Agencija RS za okolje in prostor bo sveže podatke glede suše objavila še danes, je pa dežurni vremenoslovec na Arsu Brane Gregorčič v ponedeljek povedal, da se bo ta – glede na suho vreme – še nekoliko stopnjevala.

Kje je treba varčevati z vodo?

Komunala Trebnje je tako izdala ukrep prepovedi uporabe pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in ostalo nenujno uporabo v neprehrambene namene za naslednje vodovodne sisteme: vodovodni sistem Trebnje, vodovodni sistem Čatež, vodovodni sistem Šentrupert in vodovodni sistem Trebelno. Za vse ostale vodovodne sisteme v njihovem upravljanju velja omenjena omejitev samo v nočnem času med 23. in 5. uro zjutraj.

Medtem pa Komunala Brežice zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju vse uporabnike vodovodnega sistema Mokrice poziva, da od 27. 5. dalje pitno vodo uporabljajo premišljeno in varčno.

Do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za:
- zalivanje vrtov in drugih zelenih površin,
- pranje javnih in zasebnih površin,
- pranje vozil,
- polnjenje bazenov in podobne dejavnosti.

Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe, polnjenje gasilskih cistern pa je dovoljeno izključno za potrebe gašenja požarov in odpravljanja posledic elementarnih nesreč.

Tudi Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode v občinah Šentilj in Pesnica, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema na območju naselij Zgornja Velka, Dražen Vrh, Zgornje Gradišče, Plodršnica, Počenik, Svečane, Srebotje, Šomat in Trate, da do preklica ni dovoljena uporaba pitne vode za polnjenje bazenov, pranje avtomobilov, zalivanje in drugo nenujno rabo brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda.

Komunalno podjetje Ptuj prebivalce obvešča, da se je v zadnjem tednu močno povečala poraba pitne vode, predvsem zaradi nenujnih dejavnosti, kot so polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov in podobno. "Takšna raba v tem času predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora ostati zagotovljena vsem uporabnikom za osnovne življenjske potrebe," so zapisali.

V sušnih obdobjih je vodni vir omejen, zato je varčna in premišljena uporaba vode ključnega pomena, so poudarili in opozorili, da odvzem vode iz hidrantov brez predhodnega soglasja upravljavca javnega vodovoda ni dovoljen in predstavlja kršitev občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo. "Hidrantno omrežje je namenjeno izključno nujnim primerom, kot so gašenje požarov in intervencije ob nesrečah."

Oskrba s pitno vodo ima absolutno prednost pred vsemi drugimi rabami, zato vse uporabnike pozivajo, naj z vodo ravnajo čim bolj racionalno in odgovorno. "Če se poraba pitne vode ne bo zmanjšala, bomo morali razmisliti o nadaljnjih ukrepih za zagotovitev zadostnih količin vode," so še zapisali.

Ukrep, vezan na zalivanje vrtov, zelenic in nasadov, pranje avtomobilov in polnjenje bazenov, velja tudi v občini Rače-Fram. "Uporabnike pitne vode s celotnega območja občine Rače - Fram obveščamo, da je zaradi ekstremno povečane porabe pitne vode in suše, od 25. 05. 2026 prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje vrtov, zelenic, nasadov, pranje vozil in polnjenje bazenov, med 6.00 uro in 22.00 uro," so sporočili z občine.

Vse prepovedi veljajo do preklica.

KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PegySue
28. 05. 2026 12.59
Bom varčna in avta ne bom prala. Bom pa zalila tiste tri grede, v katerih gojim hrano. Si pa zato ne bom napolnila kadi, ki je enako, kot manjši bazen. Pošteno?
Odgovori
+1
1 0
dober dan
28. 05. 2026 12.54
a tuširam se lahko?
Odgovori
+1
1 0
cekinar
28. 05. 2026 13.00
ja če kravi stopiš za rep.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
28. 05. 2026 12.42
Kaj pa splakovanje WC s pitno vodo?
Odgovori
+2
2 0
BMReloaded
28. 05. 2026 12.34
Toliko vode kot je stece cez slovenistan nimajo povsod...pa to. Drugje uporabljajo desalinacijo, mi pa ne znamo iz sladke vode sladko vodo dobit...pa to
Odgovori
+7
7 0
Mr Nobady
28. 05. 2026 12.33
Kdor pa travo zaliva pa direktno v zapor. Jaz zjutraj pokosim nizko, da se potem celi dan praži.
Odgovori
+0
1 1
Mr Nobady
28. 05. 2026 12.31
Res mislite da če že kupiš te drage sadike zelenjave, da boš potem gledal kako se sušijo? Fovšija.
Odgovori
+5
5 0
Janez23
28. 05. 2026 12.30
Katastrofa, že maja taka suša in vročina, kot avgusta. Ko grem kosit sploh ne vem, ali bi se jokal, smejal ali pobral seno, ki ga je trikrat manj od lanske košnje.
Odgovori
+1
1 0
Mr Nobady
28. 05. 2026 12.28
Torej tuširanje je dovoljeno tudi če 3krat na dan, če pa greš enkrat na tri dni zalit vrt, kjer se goji hrana, pa je prepovedano?
Odgovori
+9
9 0
zani10
28. 05. 2026 12.27
Danes napolnim bazen in operem vse avte
Odgovori
+0
3 3
Cenb77
28. 05. 2026 12.27
glede na to da mi ni nihče nič dal ko sem si ob hiši vgradil 10ha cisterno za zbiranje deževnice, mi ravnotako ne bo nihče govoril ali lahko zalivam in perem avto.
Odgovori
+4
6 2
Cenb77
28. 05. 2026 12.30
10hl
Odgovori
+1
2 1
Slash
28. 05. 2026 12.25
Jaz bom napolnil svoj bazen saj vodo pošteno plačam!
Odgovori
+2
5 3
ptuj.si
28. 05. 2026 12.25
In kdo se tega drži?
Odgovori
+3
3 0
Kaimlplut
28. 05. 2026 12.23
hahahahahahahaha ....kdo vas bo poslušal
Odgovori
+5
6 1
asdfghjklč
28. 05. 2026 12.15
Kaj pa, če uporabljaš vodo iz studenca? Jaz zalivam vrt in rastlinjake iz studenca. Naj prepovedi dajejo mestjanarjem in njihovim avtopralnicam!
Odgovori
+6
7 1
4krogci
28. 05. 2026 12.44
iz studenca pomeni kraja javnega dobrega....ne sprasuj kako vem....kazn je kr lepa......avtopralnice pa drgac vodo filtrirajo
Odgovori
+1
1 0
Malo_sutra
28. 05. 2026 12.12
Se ne oziram, moja voda jaz jo plačam. Sej dizela tudi ni pa rastejo cene. Pač dvignite cene vode.
Odgovori
+2
6 4
Stajerc22
28. 05. 2026 12.10
zalivanje vrta je nenujno?!?! hrana je nenujna?!
Odgovori
+8
9 1
asdfghjklč
28. 05. 2026 12.16
Uličarji pač. Saj ti še v 21. stoletju ne vedo kako nastane hrana.
Odgovori
+5
5 0
MESE?AR
28. 05. 2026 12.45
Ja, hočejo, da bomo vrtove zalivali novembra !
Odgovori
0 0
Pravica.
28. 05. 2026 12.10
Avto moraš oprati, cvetni prah, umazana stekla, vidljivost.....
Odgovori
-2
6 8
PegySue
28. 05. 2026 12.47
Res je. Brez oprane karoserije, skozi oprane šipe ne vidiš nič!
Odgovori
0 0
seter73
28. 05. 2026 12.09
kaksne bedarije od clanka spet tonje noro..vsake dva dni vse suho naslednji teden vse pod vodo, cez dva dni spet susa za umret, pa evo ga ohladitev in zimske gume,.., pa jete u mamine krasne in tisti ki to objalate in teltea ki to spremljajo
Odgovori
+6
7 1
rok1211
28. 05. 2026 12.03
pranje avtomobila na baromat porabi cca 50-100l vode max.. to je manj kot tuširanje
Odgovori
+3
5 2
4krogci
28. 05. 2026 12.03
Evo sam princ teme stopa na oblast pa so ze omejitve na vsakem koraku!
Odgovori
-6
6 12
galambszar
28. 05. 2026 12.22
krogec spet si dokazal da si omejen.
Odgovori
+3
4 1
Gutenberg
28. 05. 2026 12.41
Voznik določene nemške znamke pač ...
Odgovori
-1
0 1
MESE?AR
28. 05. 2026 12.46
Še svojega nosa ne vidi !
Odgovori
0 0
