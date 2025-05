Kakšne bodo kazni za lastnike, ki svoje pse zapirajo v kletke?

Od 1000 do 1600 evrov kazni za lastnike, ki svoje pse zapirajo v kletke. To med drugim predlaga novela zakona o zaščiti živali, ki jo je vlada poslala v državni zbor. Spremembe čakajo tudi zavetišča za živali, ki jih bo, če bo zakon sprejet, poleg občin financirala tudi država. In obvezno bo postalo tudi čipiranje mačk in uvedba rejništva za živali. Je vse to izvedljivo?