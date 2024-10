Ministrstvo vztraja pri konkurenčni prepovedi v zdravstvu

Na ministrstvu za zdravje v času javne razprave, ki poteka do 16. oktobra, glede predloga novele pričakujejo konkretne pripombe vseh deležnikov. Od nekaterih so jih že prejeli, od drugih še ne.

"Vsekakor pa smo prejeli že kar nekaj komentarjev, ki smo jih na ministrstvu sproti pregledali, proučevali in nekako skušali organizirati v posamezne sklope, ki jih danes tudi obravnavamo na strateškem svetu," je na novinarski konferenci, ki je potekala še v času seje strateškega sveta, povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Tudi predsednik strateškega sveta Erik Brecelj se je strinjal, da so nekatere pripombe vredne razmisleka.

V. d. generalne direktorice direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu Jasna Humar je dejala, da prejemajo pripombe na "praktično vse člene". Doslej so tako že umaknili člen, po katerem bi se Zdravstveni dom (ZD) za študente Univerze v Ljubljani priključil k ZD Ljubljana.

Ministrica: Od konkurenčne prepovedi delavcem ne bomo odstopili

Veliko pripomb so prejeli glede urejanja področja dovoljenj za zdravstveno dejavnost. "Tu smo dobili nekaj zelo dobrih pripomb o tem, kako bi lahko to olajšali," je povedala. Nekatere dobre ideje so prejeli tudi glede organizacije oziroma razporeditve bolnišnične dejavnosti, je dodala.

Precej pripomb je bilo tudi na člen, ki bi zaposlenim v javni zdravstveni mreži prepovedal delo pri tako imenovanih čistih zasebnikih. "Ampak vendarle večinoma bolj v smislu, kako dodatno urediti in bolj jasno določiti razmejitev. Še zmeraj večina deležnikov to razmejitev pozdravlja," je poudarila Humarjeva.

Na vprašanje, od česa v predlogu novele ne glede na pripombe zagotovo ne bodo odstopili, je ministrica odgovorila, da od konkurenčne prepovedi delavcem, da bi ob opravljanju neke zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži isto dejavnost opravljali tudi samoplačniško. Izpostavila je tudi delo zdravstvenih delavcev prek statusa samostojnega podjetnika. Ker so za zdravstvene delavce davčno ugodnejši, so motivirani za to obliko dela, kar ni prav, je povedala.

Predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti bi med drugim omejil delo pri zasebnih izvajalcih in vzpodbujal dodatno delo v zdravstvenem zavodu, kjer je zdravstveni delavec zaposlen.