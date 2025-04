Varnostnik v klubu: Kokain je danes, kot je bilo včasih pivo

"Vikend je, lahko se zadenemo!" je stavek, ki ga redno sliši varnostnik v enem od ljubljanskih nočnih klubov. So prepovedane substance res postale tako zelo dostopne? V nočnih klubih so kokain, trava, ekstazi in heroin v kombinaciji z alkoholom skoraj samoumevni, pravi varnostnik Đorđe Trifunović, ki stežka opazuje marsikateri preprodajalski posel, predvsem pa ga motijo mladi, ki si zabave ne morejo predstavljati brez drog.