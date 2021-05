Prepovedane usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih

"V zakonu predlagamo natančnejše določanje sledljivosti izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi," je dejal Podgoršek. Z novim zakonom bo tako obvezno označevanje pasjih mladičev do osmega tedna starosti, pri prodaji pa bo obvezna navedba čipa tudi v oglasih za prodajo. Za mačke bo označevanje prostovoljno, kadar želi lastnik dokazovati lastništvo nad mačko.

Kot je dodal Podgoršek predlog uvaja tudi zahtevo o osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe živali, ki pa ne bo obvezna za vse lastnike."To bo prvi ukrep ob ugotovljenih kršitvah,"je dodal Podgoršek. Za takšnega lastnika bo tako v nadaljevanju obvezno osnovno znanje glede oskrbe živali, saj med imetniki domačih hišnih živali ugotavljajo kršitve glede dnevne oskrbe živali, prostora, temperature, je navedel.

"Prepoved privezovanja psov, z določenimi izjemami, kot na primer pri veterinarju"

Prepovedali so tudi privezovanje psov, razen ko se ga na primer pelje na sprehod in na obisk k veterinarju. Izjema je tudi privzovanje psov na kmetijah, kjer opravljajo nalogo varovanja premoženja. "Pes je v tem primeru lahko na povodcu, če bo ta na vodoravnem vodilu, dolgem vsaj pet metrov, in bo omogočal psu gibanje vsaj štiri metre na vsako stran," je še pojansil Podgoršek in dodal, da s tem psu omogočajo zadostno gibanje.