Vlom v Mariboru: prepoznate vlomilca?

Policisti Policijske postaje Maribor obravnavajo vlom v stanovanjsko hišo na Finžgarjevi ulici v Mariboru, ki se je zgodil 14. februarja 2020. Neznana storilca, moški in ženska, ki sta na fotografiji, sta odtujila večjo vsoto denarja, nakita in prenosni računalnik, so sporočili s PU Maribor.



Iz video nadzornih posnetkov je razvidno, da ženska na desno nogo rahlo šepa ter da se jima je na ulici pridružil še tretji moški, ki bi lahko bil povezan z njima.



Vse, ki bi osebi na posnetku prepoznali ali karkoli vedeli o tem vlomu, policija prosi, da jim to sporočite na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.