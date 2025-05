Prezebel planinec prespal v bivaku, reševali so ga s helikopterjem

Za planinca so se težave začele na območju Legarjev pod Grintovcem, ki ga še vedno prekriva sneg. Ker je v gore odšel prepozno, je moral prespati v spalni vreči, ki jo je imel s seboj in mu je "omogočila dokaj spodobno prenočevanje v precej hladni noči".

Ko so dosegli planinca, se je izboljšala tudi vidljivost, zato so za pomoč pri reševanju zaprosili posadko helikopterja Slovenske vojske, ki je reševalce in pohodnika prepeljala v Kamniško Bistrico.

"Še opozorilo: nad 2000 metrov nadmorske višine je še zelo veliko snega! Tudi nižje so snežišča pogosta, predvsem na območjih odlaganja snežnih plazov (grape, grabni, kotanje, ...). Nad Kamniško Bistrico (pa tudi drugje v slovenskem gorskem svetu) so praktično še vse poti v visokogorju vsaj deloma pod snegom. Če se nameravate podati na obisk (kamniških) očakov, je zimska oprema (in topla oblačila) še kako dobrodošla in uporabna!," ob tem še opozarjajo v Društvu Gorske reševalne službe Kamnik.