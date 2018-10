Preprečite izpadanje las in lasem povrnite moč ter sijaj

Lepi, močni in sijoči lasje so ogledalo našega zdravja in ustrezne nege. Žal pa se kljub redni skrbi za lase vse več posameznikov sooča z različnimi težavami, ki prizadenejo tako lase kot lasišče. Bodisi gre za pospešeno izpadanje las, bodisi so lasje tanki, krhki in lomljivi. Kaj je vzrok za tovrstne težave in kako si pomagati, preberite v nadaljevanju.

V jesensko-zimskem času lahko pride do povečanega izpadanja las. FOTO: iStockphoto

Na zdravje in videz naših las vplivajo številni dejavniki, poleg genetike tudi naše življenjske navade, količina stresa v našem vsakdanjiku, hormonske spremembe v telesu in splošno zdravstveno stanje, okolje, v katerem se zadržujemo, vremenske spremembe in konec koncev naša (ne)ustrezna skrb za lase. Težave z lasmi so vse pogostejše A kljub temu, da je o pravilni skrbi za lase že veliko povedanega in napisanega in kljub poplavi najrazličnejših preparatov in tretmajev za nego las, se vedno več posameznikov zaradi težav z lasmi in lasiščem obrača celo na dermatologe. Med pogostimi težavami so mastni ali tanki in poškodovani lasje ter prhljaj, včasih pa so težave tudi bolj resne (serboični dermatitis in luskavica). Do še večjih težav z lasmi in lasiščem prihaja v jesenskih mesecih, predvsem zaradi vpliva hladnega zraka in vetra, pa tudi zaradi suhega zraka v notranjih prostorih; lahko namreč pride do izsušenosti kože lasišča. Uporaba agresivnih preparatov (šamponi, barve za lase …) v kombinaciji s prepogostim umivanjem las stanje včasih še poslabša. Ravno tako je za poslabšanje stanja lahko kriv stres. Vzroki za izpadanje las so različni Lasje posledično oslabijo, postanejo tanki in izgubijo lesk. Zelo pogosta težava, s katero se spopadajo posamezniki, pa je tudi izpadanje las. Vsak dan sicer v povprečju izgubimo okoli 100 las, torej je izpadanje las nekaj popolnoma običajnega, kajti prav vsak las na naši glavi gre skozi tri faze rasti in v zadnji telogeni fazi preprosto odmre in odpade. V jesensko –zimskem obdobju pa pride do povečane izgube las. Ta je lahko posledica le sezonskega izpada las, ki običajno ne povzroča večjega redčenje las, pač pa se lasišče s časom obnovi.

Tisti, ki jih moti redčenje las na lasišču, ne glede na vzrok, lahko preizkusijo posebne izdelke za nego in umivanje las, kakor tudi losjone, ki pospešujejo rast las in obnovo lasišča. FOTO: Thinkstock

Pri nekaterih posameznikih pa je izpadanje las v jesensko- zimskem obdobju lahko opozorilo za resnejša dogajanja v telesu, ki so posledica stresa, določenih bolezni, npr hormonskega neravnovesja, motenj presnove, pomanjkanja določenih vitaminov in mineralov … Včasih je torej lahko težava veliko bolj resna. V tem primeru je potrebno ugotoviti vzrok in ustrezno ukrepati. Najbolje se je posvetovati z dermatologom. Obstajajo namreč različne oblike izpadanja las in tudi vzroki zanje so različni (androgena alopecija, trakcijska alopecija, alopecije, pri katerih pride do izgube las na določenih področjih, telogeni in anageni efluvij …) Kaj pomaga? Tisti, ki jih moti redčenje las na lasišču, ne glede na vzrok, lahko preizkusijo posebne izdelke za nego in umivanje las, kakor tudi losjone, ki pospešujejo rast las in obnovo lasišča. Priporočljivo je da, so to izdelki, ki dodatno ne iritirajo in ne dražijo lasišča, pač pa krepijo lasne mešičke, jim omogočajo dotok hranjivih snovi in kisika, da bi čimprej pognali nove lase. Če so vzrok za izpadanje las morebitne druge zdravstvene težave, to vsekakor zahteva posebno zdravljenje. Težave, ki se pogosto opažajo na lasišču, posebej v jesensko zimskem času, pa so kot rečeno tudi iritirano, rdeče, srbeče in luščeče se lasišče. To je lahko posledica različnih vzrokov - neprimerne in preagresivne nege las, uporabe vročih fenov in agresivnih barv; nošenje pokrival za glavo, bivanja v suhih in pregretih prostorih … Pri takih motnjah je izredno pomembna ustrezna nega in uporaba izdelkov (z npr sensirinom), ki lasišče pomirjajo, zmanjšujejo srbež, rdečino in luščenje. Z namenom pomagati posameznikom, ki se spopadajo z omenjenim težavami, pa je Vichy zasnoval izdelke v okviru linije Dercos, ki dokazano preprečujejo izpadanje las, hkrati pa lasem povrnejo moč, zdravje, odpornost in sijaj. Gre za ampule Aminexil Clinical 5 za ženske in moške, ki vsebujejo patentirano molekulo Aminecil - referenčno molekulo proti izpadanju las, ki deluje na pričvrstitev lasu na lasišče in poskrbi za močno in odporno korenino las. Po neprekinjeni uporabi je 96 % oseb, ki trpijo zaradi izpadanja las, opazilo zmanjšanje izpadanja las po šestih tednih. Potrošniški test je bil opravljen na vzorcu 102 moških in žensk. Za dodatno nego tankih in oslabljenih las je Vichy lansiral tudi izjemno učinkovito linijo izdelkov Densi Solutions. Šampon za tanke in oslabljene lase poživi lasišče in okrepi lase, Koncentrirana nega za tanke in redke lase poskrbi za močnejše lase gostejšega videza, balzam za tanke in oslabljene lase pa navlaži in izboljša kakovost lasišča ter obnavlja lasna vlakna za močnejše, debelejše lase bolj zdravega videza. Izdelki torej lasem povrnejo moč, krepkost in zdrav videz.

Z uporabo izdelkov iz linije Densi Solutions boste lasem povrnili moč, krepkost in zdrav videz. FOTO: arhiv proizvajalca

Zadovoljstvo uporabnikov je največ vredno Omenjeni izdelki so tako pomagali številnim uporabnikom, med drugim tudi Aleksandri, mami dveh otrok, ki se je soočila s prekomernim izpadanjem las.Po prvem porodu se je stanje sicer nekoliko umirilo, po drugi nosečnosti pa se težave nikakor niso ustavile in izpadanje las je zanjo postalo neznosno: »Pomagalo ni prav nič, dokler se nisem srečala s produktom Aminexil clinical 5 ter poživljajočim šamponom proti izpadanju las. Produkta sta rešila moje dolge lase, katerih pod nobenim pogojem nisem želela ostriči, niti zaradi izpadanja las. Sicer gre kar za dolgotrajno nego in proces, za katerega si moraš vzeti čas, drugače ne dosežeš prav nič. Iskreno lahko povem, da sem vztrajala, kljub temu da ni bilo prijetno vsakodnevno močiti dolge lase in jih hkrati tudi sušiti . A je bilo vredno, saj sem prve rezultate začela opažati že po 2 tednih.” Kot je še dodala, izdelka priporoča tako novopečenim mamicam kot ostalim ženskam, ki jim izpadanje las povzroča preglavice. Kot rečeno pa izdelka nista primerna zgolj za predstavnice nežnejšega spola, saj težave z lasmi prizadenejo tudi moške.

Tudi Jure je nad uporabo izdelkov naravnost navdušen. FOTO: arhiv proizvajalca