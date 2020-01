Preprečite nevarno plesen

Dom mora biti prostor, kjer se dobro počutimo in se tja radi vračamo. Ne glede na to, ali stanovanje prenovite ali se preselite v novega, ga morate primerno vzdrževati, saj se v nasprotnem primeru začnejo pojavljati težave, kot je na primer plesen. Ta se ne pojavlja le v starejših objektih, ampak so slabemu zraku in vlagi izpostavljena tudi nova stanovanja. Vlaga nima posledic le na stanovanje, ampak še pomembneje vpliva na zdravje.

Airabela FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Plesen ogroža zdravje Plesen vsebuje toksine, ki so nevarni za naše zdravje. Težave se pojavijo, če je ne odstranimo in smo ji izpostavljeni dlje časa. Lahko se začnejo pojavljati alergije ter težave s koncentracijo in dihali, kot je astma. Če bolezenskim znakom ne boste posvetili dovolj pozornosti in boste zdravili le simptome, na zdravje ne boste prav nič ugodno vplivali. Plesni morda ne opazite. Pogosto se skriva na zidovih za omarami ali na spodnji strani vzmetnice. Zato bodite pozorni predvsem na vlažnost prostora, saj je bolje preprečiti nastanek plesni, kot da bi se morali kasneje ukvarjati z njenim odstranjevanjem. Preveliko vlago v stanovanju boste najprej opazili kot rosenje oziroma kondenzacijo na notranji strani stekel. Zakaj plesen nastane? Plesen je rezultat pretirane vlage; 80-odstotna vlažnost v stanovanju je mejna vrednost, pri kateri plesen začne nastajati. To povzročamo že s samim dihanjem, na nastanek pa vplivajo tudi kuhanje, kopanje in sušenje perila, torej običajna vsakodnevna opravila. Če vlage v prostoru ne zmanjšujemo, bo ta vodila v nastanek plesni. K temu prispevamo predvsem sami. Če želite v zimskem času malce privarčevati in stanovanja ne ogrevate, povečate verjetnost za nastanek plesni. Ogrevanje namreč suši zrak, kar vodi v manjšo verjetnost pojava plesni. Plesen je rezultat nepravilne gradnje, ki je značilna za starejše objekte. Zato so pogoste prenove, za katere se največ krat odločimo, da bi povečali energijsko učinkovitost doma z manjšimi toplotnimi izgubami. A resničnost je lahko popolnoma drugačna. Plesen nastaja tudi v novejših ali prenovljenih stanovanjih. Ta so dobro izolirana, da bi zmanjšala pretok toplote skozi stene in okna in tako zmanjšala toplotne izgube. Taka stanovanja in hiše so res energetsko učinkoviti, vendar neučinkoviti z vidika nastanka plesni. Starejša okna so imela špranje in so tako nehote povzročala izmenjavo zraka. Danes pa moramo za to poskrbeti sami. Tako se bo plesen v novejših stanovanjih zagotovo pojavila, če ne boste poskrbeli za pravilno zračenje in ogrevanje stanovanja.

Zračenje bo odpravilo težave s plesnijo Vlaga je v prostoru naravno prisotna. Če boste skrbeli, da jo boste ustrezno uravnavali, boste preprečili nastanek plesni. Pri tem je pomembno prezračevanje. Da to poteka učinkovito in boste iz stanovanja ostranili vso vlago, ki je nastala, je priporočljivo zračenje na tri do štiri ure oziroma še pogosteje, če je doma cela družina. Odpreti morate vsa okna na stežaj za vsaj 10 minut, saj bo le tako prišlo do dobre izmenjave zraka. Naj vam pomagajo učinkoviti prezračevalni sistemi Verjetno ste zdaj v zimskem času pomislili na toplotne izgube, ki pri tem nastanejo. Prav tako se lahko zgodi, da na zračenje pozabite oziroma si ne vzamete časa, ko imate veliko dela. Pri tem vam lahko pomagajo prezračevalni sistemi, ki sami uravnavajo zračenje in dober zrak v stanovanju. Vgradnja je mogoča v starejše objekte in novogradnje. Mehansko prezračevanje bo poskrbelo za učinkovito izmenjavo zraka, odvajanje neprijetnega vonja in vlage iz stanovanja. Pri tem pa ne bo treba odpreti oken in s tem nepotrebno izgubljati toplote. Cvetni prah, prašni delci in hrup bodo ostali zunaj stanovanj. Ustrezno prezračevanje ne prepreči le vlage v stanovanju, ampak izboljša kakovost zraka, kar pozitivno vpliva na kakovost spanca in splošno počutje.

