Prepričani, da ste izbrali pravo? NoprintZ ima rešitev!

Vaša boljša polovica je zagotovo prava, ampak darilo? Ji bo všeč? Bo vaš izbor darila razveselil tudi prijatelja ali prijateljico? Vas bo imela tašča še raje? Ali bo vaš prestolonaslednik cepetal, da to ni to, kar si je zaželel?

Vas skrbi? Naj vas ne. NoprintZ ima rešitev.Z brezplačno aplikacijo noprintZ lahko shranite vse račune in morebitne garancije. Tako jih imate vedno pri roki, če slučajno Božiček ali Dedek Mraz ni pravilno razbral želja ali obdarovanec ob pogledu na presenečenje ne bo izkazal pretiranega navdušenja.

icon-expand

Račun vedno pri roki Aplikacija noprintZ omogoča varno hrambo digitalnih računov na enem mestu. Pri najbolj naprednih in trajnostno usmerjenih trgovcih digitalni račun prejmete v aplikacijo avtomatsko na blagajni. A brez skrbi! Aplikacija omogoča tudi shranjevanje običajnih papirnatih računov. Samo slikajte račun, poskenirajte kodo na računu in ta je že shranjen ter viden v aplikaciji na telefonu. Poleg tega lahko k posameznemu računu dodate garancijski list. Še več! Tik pred iztekom roka za garancijo vas bo aplikacija na to tudi opozorila. Še ena skrb manj in več časa za praznične trenutke, ki štejejo.

icon-expand

Prihranite čas in denar Z aplikacijo boste zagotovo prihranili čas, ker vam ne bo treba iskati računa in morebiti celo brskati po smeteh, da bi ga našli. Privarčujete pa lahko tudi pri denarju. Kako sicer mislite, da boste vrnili preveliko pižamo, ki jo je pod božičnim drevescem dobil mož, če boste izgubili račun? Ali kako bo žena po letu dni ali še kasneje uveljavljala garancijo na kavni avtomat, če bo tisk na računu zbledel? Poleg tega vam noprintZ s kategorijami, med katerimi je tudi »Darila in donacije«, omogoča preprost nadzor nad nakupi in pregled porabe denarja. Vse na enem mestu Saj veste, kartice zvestobe so kul. Še bolj kul pa je, če jih ni treba iskati po denarnici, ki je zaradi obilice kartic in računov niti zapreti ne morete. Z aplikacijo noprintZ lahko svoje kartice zvestobe enostavno shranite, tako da ob naslednjem odhodu po prazničnih nakupih pomislite le na svoj telefon in kreditno kartico.

icon-expand

Z odgovornim ravnanjem lahko poskrbite za lepši planet Nenazadnje, z aplikacijo za digitalne račune poskrbite za lepši planet. Ste vedeli, da v Sloveniji dnevno izdamo med 3 in 5 milijonov davčno potrjenih računov? Samo za račune se na dan porabi kar 600 km papirja na računskih rolicah. Kar je enako kot pot od Portoroža do Hodoša in nazaj. Za papir pa potrebujemo drevesa … saj veste, kam »račun taco moli«, kajne?

icon-link noprintZ FOTO: Arhiv ponudnika