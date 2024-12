Preprodaja drog: Kamenik se o krivdi ni želel izreči

Kamenikova zagovornica Maksimiljana Kincl Mlakar je pred začetkom predobravnavnega naroka želela narok najprej preložiti z argumentom, da zanj niso izpolnjeni pogoji. Po njenih besedah namreč v spisu ni pisnih predlogov policije za ureditev in podaljšanje prikritih ukrepov, za katere je tudi prosila, a jih še ni prejela.

To po njenih besedah onemogoča, da bi lahko pripravila natančno obrazloženo zahtevo za izločitev dokazov. "Spis je torej pomanjkljiv in ne omogoča priprave obrambe na predobravnavni narok," je povedala odvetnica in predlagala sodišču, da pridobi nujno potrebne listine za pripravo obrambe na predobravnavni narok. Le ob seznanjenju s tem celotnim dokaznim gradivom bodo Kameniku zagotovljene pravice o poštenem sojenju, je povedala.

Sodnica Helena Melliwa je menila, da sodišče lahko odloča na podlagi tega, kar ima v sodnem spisu. Ocenila je, da je spis tak, kot mora biti po zakonu in se zato odločila, da se predobravnavni narok opravi.

Tožilec Izidor Rojs je prebral obtožnico, ki obtoženemu očita, da je sodeloval v hudodelski združbi, ki je preprodajala prepovedane droge. Predloga za izrek kazenske sankcije tožilec ni podal.

Kamenik je nato povedal, da se o svoji krivdi ne more izjasniti, dokler ne bo tožilstvo dopolnilo spisa, kot je to zahtevala njegova obramba.

Nato je Kincl Mlakar podala predloge za izločitev dokazov in tudi nove dokazne predloge. Med drugim je predlagala tudi izvedenca kemijske stroke, ki naj bi pregledal kokain, saj obtoženi trdi, da tega kokaina ni on prodajal. Zato je po besedah Kamenikove zagovornice treba preveriti sestavo in čistost kokaina. Predlagala je tudi izvedenca za elektronske naprave. S tem želi dokazati, je povedala, da obtoženi ni storil očitanih mu kaznivih dejanj.

Sodnica je nato glede na predloge ostalih obtožencev na že opravljenih predobravnavnih narokih, na katerih so predlagali, da se glavna obravnava opravi pred senatom in ne pred sodnico posameznico, predlagala, da se glavna obravnava opravi pred sodnim senatom.

Sodišče je nato predobravnavni narok preložilo za nedoločen čas. Po besedah sodnice se bo nadaljeval, ko bodo opravljeni drugi predobravnavni naroki obtoženih v tem primeru.

Priznanje krivde zavrnili

Trije obtoženi so priznanje krivde zavrnili prejšnji teden, v sredo pa se je za nedolžno izrekla še ena od obtoženih. Je pa krivdo priznal in dejanje obžaloval Benjamin Slemenjak.

Šesterica obtoženih iz združbe, ki so jo prijeli februarja letos, je v priporu, ostali se branijo s prostosti. Skupaj naj bi 18 obtoženih v treh letih izvršilo 44 kaznivih dejanj. Če bi zaseženo drogo prodali na črnem trgu, bi z njo zaslužili 650.000 evrov.

Preiskavo so policisti začeli letu 2020. Predkazenski postopek je najprej usmerjalo ptujsko tožilstvo, nato ga je prevzelo Specializirano državno tožilstvo.

Ugotovili so, da sta osumljenca z območja Ptuja različnim odjemalcem prodajala kokain in konopljo, ki sta jo sprva kupovala od državljana Albanije, nato pa od moškega z območja Maribora. V nadaljevanju sta kokain, amfetamin in konopljo za nadaljnjo prodajo kupovala na območju Ljubljane, pri tem pa sodelovala z več drugimi člani hudodelske združbe.

Dva izmed članov združbe z območja Ljubljane sta večje količine kokaina in amfetamina dostavljala preprodajalcem na območju Štajerske, Pomurja, Gorenjske, Notranjske in Primorske.