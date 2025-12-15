Preprodaja razprodanih srečk: namesto 10 več tisoč evrov?

Novoletni loto je med Slovenci izjemno priljubljen, kar kaže tudi dejstvo, da je bil razprodan v pičlih osmih dneh.

Ker je povpraševanje po srečkah še vedno veliko, novih pa se ne da več kupiti, jih zdaj nekateri prodajajo na spletu, da bi z njimi še nekaj zaslužili. Oglasi so se v zadnjih dneh med drugim pojavili na Facebooku in na Bolhi. Razpon zneskov, ki jih pričakujejo prodajalci, pa je velik.

Uradna cena enega loterijskega listka je bila 10 evrov, v preprodaji pa se cene gibajo od 50 do celo 10.000 evrov.