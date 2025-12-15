Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Preprodaja razprodanih srečk: namesto 10 več tisoč evrov?

Ljubljana, 15. 12. 2025 15.24 pred 29 minutami 2 min branja 13

Avtor:
M.S.
Novoletni loto

Letošnji Novoletni loto je bil razprodan v rekordnem času. V osmih dneh je Loterija Slovenije prodala vseh 450.000 listkov. Ob velikem povpraševanju marsikdo ni uspel dobiti srečke, medtem ko so jih nekateri kupili tudi po več hkrati. Loterijski listki se zdaj pojavljajo v številnih oglasih na spletu, prodajalci pa zanje pričakujejo tudi po več tisoč evrov.

Novoletni loto je med Slovenci izjemno priljubljen, kar kaže tudi dejstvo, da je bil razprodan v pičlih osmih dneh.

Ker je povpraševanje po srečkah še vedno veliko, novih pa se ne da več kupiti, jih zdaj nekateri prodajajo na spletu, da bi z njimi še nekaj zaslužili. Oglasi so se v zadnjih dneh med drugim pojavili na Facebooku in na Bolhi. Razpon zneskov, ki jih pričakujejo prodajalci, pa je velik.

Uradna cena enega loterijskega listka je bila 10 evrov, v preprodaji pa se cene gibajo od 50 do celo 10.000 evrov.

Novoletni loto
Novoletni loto
FOTO: Posnetek zaslona - Facebook

Za odziv smo prosili uradnega prodajalca, Loterijo Slovenije. "Ljudem svetujemo, da vse igre Loterije Slovenije kupujejo izključno na uradnih prodajnih mestih Loterije Slovenije ali prek naših uradnih digitalnih prodajnih poti. Le tako so lahko prepričani, da je potrdilo o vplačilu avtentično in veljavno ter da v igri sodelujejo pod enakimi pogoji kot vsi ostali udeleženci," so zapisali.

Novoletni loto.
Novoletni loto.
FOTO: Loterija Slovenije

V letošnjem Novoletnem lotu je bilo sicer na prodaj 450.000 potrdil, 100.000 več kot lani.

V žrebanju, ki bo 1. januarja 2026, bodo podelili tri glavne dobitke: stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Poleg njih bodo izžrebane še tri mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje 10 let ter devet novih dobitkov - 100 gramov naložbenega zlata. Žreb bo določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov. Skupaj je letos v skladu 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.

Ker je bilo prodanih vseh 450.000 potrdil, je verjetnost, da bo katero od treh stanovanj prav vaše 1:150.000. Statistika pa razkriva še eno zanimivost - ob 15.515 dobitkih bo nagrajeno približno vsako 29. potrdilo.

novoletni loto loterijski listek

'Položnice za december bodo za okoli 20.000 starostnikov občutno nižje'

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Heprk
15. 12. 2025 15.54
mam dve.
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
15. 12. 2025 15.54
Ja, prijavljajte jih na Bolhi.
Odgovori
+1
1 0
armenius
15. 12. 2025 15.53
o moj bog, kaj je z nami....a smo slovenci čist ok v glavi
Odgovori
0 0
Morskadeklica123
15. 12. 2025 15.51
A je preprodaja legalna ali bi morali na Bolhi blokirat te oglas
Odgovori
+1
1 0
Tomaž Hacin
15. 12. 2025 15.50
Bolano, 15 000 nagrad od 450000 srečk, izračunano, da vsaka 3 zadane vendar v praksi ne bo tako. Loterija je pa zaslužila čisti dobiček 1,5 miliona €, kar ni uspelo še nikomur v Sloveniji v 14 dneh. Se splača imeti svojo loterijo.
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
15. 12. 2025 15.50
A tisti, ki ponujajo na Bilhi in FB prodajnih platformah srečke tudi za 10.000 EUR ( SantaMariaDiViaMala, a res obstaja tak folk, ki bi to kupil za 10K jurjev) v navezi z nekom na Loteriji Slovenije in že ve, da bo številka "izžrebana", namagnetizirana, ker žrebanje pač ne bo javno, kot je bil nekoč Podarim Dobim?.... Dejte folk.. Loterija Slovenije, dajmo pritisnite na tele mafijske preprodajalce na prodajnih platformah.
Odgovori
+2
2 0
Buča hokaido
15. 12. 2025 15.45
Imam eno. Če bo sreča z eno, bom nekajkrat zadela, če ne, bodo pa nekaj fobili
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
15. 12. 2025 15.46
dobili invalidi.
Odgovori
0 0
Buča hokaido
15. 12. 2025 15.47
Ta nova stran je katastrofa. Preden objaviš komentar, je že objavljen.
Odgovori
+1
1 0
Bright1
15. 12. 2025 15.44
Spletna stran pa kokr rtvslo. Lol
Odgovori
+2
2 0
sseebbaa
15. 12. 2025 15.41
morš bit pa res butl da kupš takšno srečko
Odgovori
+3
4 1
YouRangMyLord
15. 12. 2025 15.36
Folk, nehite ga srt....ne preprodajajte srečk, ker nikakor ne veste, če imate dobitno. BTW, imam jih nekaj, za gušt.
Odgovori
+1
2 1
oježeš
15. 12. 2025 15.43
Sigurno jih bo kdo kupil po zelo visoki ceni. Ko pa ne bo dobil nobenega dobitka, bo pa spet jamral, naj mu država pomaga.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Sin osumljen umora slavnega režiserja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Otrok in prazniki: ključni pogovori, ki olajšajo družinska srečanja
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Rešil je njene čevlje – in osvojil njeno srce
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
Pogovor z najstnikom brez tabu tem: Kako začeti?
zadovoljna
Portal
Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena
Dnevni horoskop: Levi bodo nagrajeni, pri tehtnicah bodo v ospredju odnosi
Dnevni horoskop: Levi bodo nagrajeni, pri tehtnicah bodo v ospredju odnosi
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
5 božičnih filmov, ki si jih mora ogledati vsak
vizita
Portal
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj se zjutraj zbudite s suhimi usti? 6 možnih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
Kdaj je najboljši čas v dnevu, da pojemo jabolko?
cekin
Portal
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Praktični nasveti za pametno nakupovanje v prazničnem času
Praktični nasveti za pametno nakupovanje v prazničnem času
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
moskisvet
Portal
Na domu so ga našli mrtvega
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Veste, kaj morate storiti z rabljenimi avtomobilskimi preprogami?
Pred vsemi se je podelal v hlače
Pred vsemi se je podelal v hlače
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
Ključno hranilo za možgane, ki ga mnogi na zaužijejo dovolj
dominvrt
Portal
Preprost trik, s katerim boste odstranili madež rdečega vina
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Ustvarite svojo sanjsko gaming sobo kar doma
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Enostavni triki za popestritev kopalnice
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
Tako bo vaše oprano perilo pozimi hitreje suho
okusno
Portal
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Najboljši način, da porabite prezrele banane
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
Zimski hit, ki bo osvojil ljubitelje sladkih napitkov
voyo
Portal
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1416