Preprodaja razprodanih srečk: namesto 10 več tisoč evrov?

Novoletni loto je med Slovenci izjemno priljubljen, kar kaže tudi dejstvo, da je bil razprodan v pičlih osmih dneh.
Ker je povpraševanje po srečkah še vedno veliko, novih pa se ne da več kupiti, jih zdaj nekateri prodajajo na spletu, da bi z njimi še nekaj zaslužili. Oglasi so se v zadnjih dneh med drugim pojavili na Facebooku in na Bolhi. Razpon zneskov, ki jih pričakujejo prodajalci, pa je velik.
Uradna cena enega loterijskega listka je bila 10 evrov, v preprodaji pa se cene gibajo od 50 do celo 10.000 evrov.
Za odziv smo prosili uradnega prodajalca, Loterijo Slovenije. "Ljudem svetujemo, da vse igre Loterije Slovenije kupujejo izključno na uradnih prodajnih mestih Loterije Slovenije ali prek naših uradnih digitalnih prodajnih poti. Le tako so lahko prepričani, da je potrdilo o vplačilu avtentično in veljavno ter da v igri sodelujejo pod enakimi pogoji kot vsi ostali udeleženci," so zapisali.
V letošnjem Novoletnem lotu je bilo sicer na prodaj 450.000 potrdil, 100.000 več kot lani.
V žrebanju, ki bo 1. januarja 2026, bodo podelili tri glavne dobitke: stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Poleg njih bodo izžrebane še tri mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje 10 let ter devet novih dobitkov - 100 gramov naložbenega zlata. Žreb bo določil še 500 dobitkov po 250 evrov in 15.000 dobitkov po 50 evrov. Skupaj je letos v skladu 15.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot 2,7 milijona evrov.
Ker je bilo prodanih vseh 450.000 potrdil, je verjetnost, da bo katero od treh stanovanj prav vaše 1:150.000. Statistika pa razkriva še eno zanimivost - ob 15.515 dobitkih bo nagrajeno približno vsako 29. potrdilo.
