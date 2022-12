Preprost pripomoček, ki ogreje, zmanjša mišično nelagodje in sprosti

Pas je opremljen z ježkom, tako da bo termofor ostal na enem mestu ne glede na to, kaj počnete. Z njim se lahko prosto gibljete po hiši, ves čas pa vas bo prijetno grel ure in ure.

Ne potrebujete polnilcev, vtičev in ure in ure polnjenja. Heaton termofor se polni z vročo vodo. Ko ga napolnite, ga potisnite v torbico ali plišast pas, ki je priložen paketu.

Termoforji so se izkazali tudi kot cenovno najugodnejša in najbolj zdrava rešitev za zmanjšanje občutka nelagodja v vratu, nogah, trebuhu ali hrbtu. Delujejo kot toplotna terapija, saj hitro segrejejo in sprostijo del telesa, ki ga želite zdraviti.

- To bo najbolj udobna hrbtna blazina in grelec v pisarni

Z lahkoto ga nosite s seboj

Pisarna, vožnja z avtomobilom, sprehodi, potovanja ... Ni situacije, v kateri termofor ne bi bil pri roki.

Služil bo kot neizpodbiten prijatelj pri najnižjih temperaturah - za ogrevanje spalne vreče na kampiranju ali otroškega vozička med zimskim sprehodom.

Popolno darilo za božič je tisto, ki je uporabno

Če še niste dopolnili seznama daril – tukaj je nekaj, kar bo razveselilo vaše starše in prijatelje. Je praktičen, večnamenski in predvsem uporaben tako za mlade kot za starejše!

