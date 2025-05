Preprosta meritev lahko reši življenje

Ko se večino časa sicer počutimo dobro, a smo morda kdaj utrujeni ali nas boli glava, to pogosto pripišemo stresu, neprespanosti ali starosti. Redko pomislimo, da bi bil vzrok za to lahko visok krvni tlak. Ker se pogosto ne kaže z opozorilnimi znaki, ga zlahka spregledamo. Redno merjenje krvnega tlaka je zato ena najpreprostejših, a dobrih navad, ki jih lahko vpeljemo v svoje življenje.

Hipertenzija, znana tudi kot visok krvni tlak, prizadene milijone ljudi po vsem svetu. Zvišan krvni tlak ima kar vsak tretji Slovenec, starejši od 25 let. S staranjem prebivalstva narašča tudi pogostost hipertenzije, ki je lahko (ni pa vedno) posledica preveč stresa in slabih navad, kot so nezdravo prehranjevanje, premalo gibanja, kajenje in pitje alkohola.

Pomen zgodnjega odkrivanja hipertenzije

Zgodnje odkrivanje hipertenzije je ključno za preprečevanje resnih zdravstvenih zapletov, kot so možganska kap, srčni infarkt, srčno popuščanje in odpoved ledvic. Pravočasno ukrepanje in zdravljenje bistveno zmanjšata tveganje za te zaplete. Slovensko Združenje za arterijsko hipertenzijo priporoča, da si krvni tlak izmerimo vsaj enkrat na leto. Zato bodo v okviru akcije Mesec meritev maj (MMM), ki poteka pod njihovim okriljem, v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah med 12. in 17. majem (ponekod pa tudi kasneje) organizirane brezplačne meritve krvnega tlaka.

Pomembnost pravilnega merjenja krvnega tlaka

Krvni tlak si lahko izmerimo tudi sami. Pomembno je, da to naredimo pravilno, saj lahko samo tako dobimo natančne rezultate, ki so ključni za pravočasno odkrivanje in učinkovito zdravljenje hipertenzije. Pomembno je upoštevati nekaj preprostih usmeritev.

1. Umerjen merilnik. Vsaj enkrat na leto preverimo natančnost merilnika. 2. Ustrezna velikost manšete. Uporabimo manšeto, ki ustreza obsegu nadlakti. 3. Primeren prostor. Izogibamo se merjenju v hladnem prostoru. 4. Kajenje, pitje kave, čaja ali alkohola. Po kajenju ali pitju počakamo vsaj 30 minut. 5. Počitek. Pred merjenjem počivamo vsaj 5 minut. 6. Prazen mehur. Pred merjenjem opravimo fiziološke potrebe. 7. Pravilen položaj roke. Roka je sproščena in podprta ter v višini srca. 8. Namestitev manšete. Manšeto namestimo neposredno na kožo. 9. Pravilna drža. Med sedenjem se naslonimo na hrbet, nogi nista prekrižani. 10. Tišina. Med merjenjem smo tiho. Za natančne rezultate izvedemo dve meritvi in izračunamo povprečje. Če se razlikujeta za več kot 5 mmHg, je potrebna dodatna meritev. Vmes naj mine približno 1 minuta. Na kaj moramo biti pri merjenju še posebno pozorni, je navedeno tukaj.

Kaj storiti, če meritev pokaže višje vrednosti od priporočenih?

Če je krvni tlak višji od 140/90 mmHg, meritev ponovimo. Strokovnjaki svetujejo, da si tlak merimo sedem dni, po tri zaporedne meritve zjutraj in tri zaporedne meritve zvečer. Vrednosti si zapišemo. Če je povprečje še vedno višje od 140/90 mmHg, se o ukrepih posvetujemo z osebnim zdravnikom. Za meritve se lahko dogovorimo tudi v lekarni ali pri osebnem zdravniku.

Kako znižati zvišan krvni tlak?

Prvi korak pri zvišanem krvnem tlaku je sprememba življenjskega sloga, kar vključuje: - zdravo prehrano, - redno telesno dejavnost, - prenehanje kajenja, - omejitev pitja alkohola in uporabe soli ter - dovolj spanja. Če ti ukrepi ne zadoščajo, zdravnik svetuje tudi zdravljenje z zdravili. Za dober nadzor krvnega tlaka je navadno treba kombinirati več zdravil, kar pa ne pomeni nujno tudi več tablet. Veliko učinkovin je namreč združenih v kombiniranih tabletah, kar v primerjavi z zdravljenjem z vsako učinkovino posebej bistveno olajša jemanje. Za vzdrževanje ciljnih vrednosti krvnega tlaka je potrebno redno jemanje zdravil.

Cilj zdravljenja je znižati krvni tlak VSAJ pod 140/80 mmHg ali še bolje – pod 130/80 mmHg.