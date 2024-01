Prerazporeditev sredstev za varstveno-delovne centre že v teku

Dogovorili so se, da takšnih finančnih načrtov ne bodo pripravljali. Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa je vlado oz. ministrstvo zaradi napovedanega krčenja sredstev obtožil kršenja ustave, konvencije o pravicah invalidov in neskladnosti z zakonom o socialnem varstvu.

Direktorji VDC-jev so 22. decembra lani od ministrstva za solidarno prihodnost prejeli finančna izhodišča za letošnje leto, ki temeljijo na sprejetem proračunu za letos in po katerem bi morali VDC-ji znižati stroške materiala in storitev za 83 odstotkov.

Po tem, ko je Svetina izrazil ogorčenje nad vladnim krčenjem proračunskega financiranja varstveno-delovnih centrov, so z ministrstva za solidarno prihodnost sporočili, da so uspeli zagotoviti sredstva za nemoteno delo ustanov.

Ministrstvo: Sredstva za nemoteno delo ustanov so zagotovljena

Da je strah odveč, saj je ustrezna prerazporeditev sredstev znotraj proračunskih okvirjev že v teku, je na današnjem sestanku predsednici Skupnosti varstveno-delovnih centrov Jasmini Breznik zagotovil tudi državni sekretar na omenjenem ministrstvu Luka Omladič. To bo po njegovem pojasnilu izvedeno tako, da bosta omogočeno nemoteno delo in izvajanje zakonsko določenih obveznosti vsem deležnikom. "Krčenja financiranja ne bo," je poudaril.

Predstavniki skupnosti so sogovornikom sicer povedali, da potrebujejo sredstva na ravni iz leta 2023, pri čemer naj se upoštevajo investicije centrov, dodatna sredstva po novih pogodbah o javnih naročilih in rast življenjskih stroškov, je dejala Breznikova. Višina sredstev naj bi po ocenah skupnosti letno znašala od 15 do 16 milijonov evrov, je pojasnila.

Kot je dodala, so na sestanku spregovorili tudi o viziji in nadaljnjih ciljih VDC ter o medsebojnem sodelovanju. Pri tem so se dogovorili, da bodo v stiku vsak mesec. Znova se bodo na delovnem sestanku zbrali že februarja, je napovedala.

Ministrstvo se bo v petek sestalo tudi z direktoricami in direktorji VDC in jim dalo zagotovilo o financiranju izvajanja socialno-varstvenih storitev v zavodih, so sporočili z ministrstva.