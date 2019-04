Prerezali vrtna vrata hiše mariborskega župana

Kot poroča Večer,se je v soboto znova zgodil napad na lastnino mariborskega župana Saše Arsenoviča. Tokrat so neznani storilci poškodovali vrtna vrata v njegovi hiši pod Kalvarijo. Arsenovič je za Večerdejal, da ga "verjetno želijo ustrahovati. Eno je namreč, ko ogrožajo samo mojo lastnino, drugo pa, ko ogrožajo mojo družino."

Policija je potrdila zgolj, da naznanjeno kaznivo dejanje še preiskujejo, več informacij tako še ni znanih.

Spomnimo, da se je v preteklem tednu zgodil (že tretji) napad na lokale v lasti mariborskega župana, ko so neznani storilci na steklo restavracije Rožmarin nastavili eksplozivno sredstvo. Pred tem pa so neznanci z granitno kocko poškodovali vrata in okno na Gostilni Maribor.