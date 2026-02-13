Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča

Osnovne vrednote
- Naloga politike: "zmorem" - odgovornost, izvedba, rezultati, ne obljube.
- Preseganje strankarskih in ideoloških delitev, zavrnitev logike dveh polov; politika kot prostor dialoga, argumentov, dogovorov.
- Normalnost in zmernost kot politična drža (ne "mlačna sredina"), ki krepi stabilnost in sožitje.
- V središču je človek: dostojanstvo, svoboda, priložnosti, prispevek skupnosti.
- Temeljna načela: spoštovanje in zaupanje, pravičnost in poštenost, znanje in odgovornost, sodelovanje in solidarnost, odpornost in vzdržnost, tradicija in napredek.
- Zaveza ustavnemu okviru: človekove pravice in svoboščine, socialne in ekonomske pravice, demokracija, pravna država, svobodna gospodarska pobuda, zasebna lastnina, skrb za okolje.
- Transparentnost (tudi "digitalna transparentnost" z odprtimi podatki), ničelna toleranca do korupcije, visoki etični standardi.
Zdravstvo
- Zdravstvo "na prelomnici": cilj je hitro, kakovostno, vsem dostopno javno zdravstvo.
- Sistem mora biti učinkovit, digitalno podprt in preventivno usmerjen; poudarek na primarnem zdravstvu, sodobni diagnostiki, dolgotrajni oskrbi.
- Duševno zdravje kot pomemben izziv (dostopna psihološka pomoč; posledice negotovosti, izolacije, preobremenjenosti).
- Uporaba tehnologij: digitalizacija, telemedicina, robotizacija, umetna inteligenca kot orodja za izboljšanje obravnave (ob etičnem nadzoru in zaščiti podatkov; tehnologija dopolnjuje, ne nadomešča človečnosti).
- Stabilno financiranje ter ničelna toleranca do korupcije; zdravstveni in socialni sistem kot naložba, ne strošek.
- Merjenje uspeha: skrajševanje čakalnih vrst, dostopnost osnovnega zdravstva, zadovoljstvo pacientov in zaposlenih, preventiva, zaupanje v sistem.
Stanovanja in stroški bivanja
- Stanovanjska stiska je izpostavljena kot zaviralec osamosvajanja mladih in oblikovanja družin.
- Stanovanjska politika kot osrednja razvojna naloga: ne posamezni bloki, temveč trajnostne soseske.
- Soseske naj vključujejo javna in zasebna stanovanja, varovana stanovanja za starejše ter infrastrukturo (vrtci, šole, zdravstvene/kulturne ustanove, zelene površine, prostori za druženje).
- Povezava z regionalnim razvojem in decentralizacijo; poudarjena potreba po regionalnih prostorskih načrtih.
- Pri infrastrukturi: gradnja javnih, neprofitnih in varovanih stanovanj; stanovanjska kriza kot del širše infrastrukture in prostora 21. stoletja.
Plače, davki in kupna moč
- Javne finance kot "hrbtenica zaupanja in razvoja": davčni sistem mora biti pravičen, učinkovit in razvojno naravnan.
- Cilj pravične davčne politike: višje neto plače, konkurenčnost, plačilna disciplina.
- Davčni sistem naj bo preprost, pošten, z manj izjemami in večjo preglednostjo.
- Povezava z gospodarstvom visoke dodane vrednosti: pogoji za višje plače skozi produktivnost, inovacije, stabilno poslovno okolje.
Pokojnine in staranje prebivalstva
- Staranje prebivalstva kot eden ključnih izzivov: pritisk na pokojninsko in zdravstveno blagajno, vzdržnost solidarnosti.
- Potrebni ukrepi: politika aktivnega staranja, povezava z dolgotrajno oskrbo, medgeneracijska solidarnost.
- Možnost, da starejši ostanejo zaposleni tudi po upokojitvi, brez izgube pokojnine, ter vključevanje v mentorstvo/prostovoljstvo.
- Javne finance: poudarek na vzdržnosti pokojninske blagajne; demografski trendi (starostna odvisnost) kot izhodišče za ukrepanje.
- Merjenje uspeha: kazalniki demografije (rodnost, odseljevanje, vračanje iz tujine), vključenost starejših, zaupanje v politiko.
Varnost in stabilnost (notranja in zunanja)
- Varnost kot širok spekter: obrambna, policijska, prehranska, energetska, vodna, zdravstvena, podnebna, pravna, socialna, digitalna, finančna, demografska.
- Potreba po nujnih in učinkovitih obrambnih zmogljivostih SV; posodobitev opreme, znanja, kadrov.
- Notranja varnost: policija zakonito in strokovno; pregon organiziranega kriminala; hitro, pravično, neodvisno sodstvo.
- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, civilna obramba, strateške zaloge, varovanje virov, digitalna varnost.
- Digitalna varnost vključuje zaščito pred kibernetskimi napadi in boj proti dezinformacijam (medijska pismenost, sodelovanje z znanostjo in mediji).
- Zunanja dimenzija: ključna vloga EU in Nata; zaveza k prispevku k skupni varnosti; širitev EU na Zahodni Balkan kot prioriteta.
Izobraževanje in (tehnološki) razvoj
- Znanje kot "hrbtenica države": izobraževanje v slovenščini naj bo dostopno, vključujoče, brezplačno od vrtca do univerze.
- Krepitev učiteljskega poklica; varovanje slovenskega jezika in kulture.
- Poudarek na sodobnih znanjih: digitalne in umetno-inteligenčne spretnosti, kibernetska varnost, ustvarjalnost, podjetnost; več STEM in praktičnega znanja.
- Povezovanje: šolstvo–znanost–gospodarstvo–skupnosti; inovacije in raziskave kot most v prihodnost.
- Kritika stanja: sistem se prepočasi prilagaja; administrativne obremenitve; razkorak med kompetencami diplomantov in potrebami trga.
- Merjenje uspeha: posodobljeni učni načrti, delež diplomantov v naravoslovju/tehnologiji, digitalne/AI kompetence, prenos znanja v gospodarstvo.
Korupcija, transparentnost in zaupanje v institucije
- "Ničelna toleranca do korupcije" kot temelj varnosti, pravne države in zaupanja.
- Jasna pravila enako za vse; brez privilegijev in dvojnih meril; visoki etični standardi funkcionarjev.
- Predlogi poudarkov: sledljivost javnega denarja, odprti podatki, digitalna transparentnost; zaščita žvižgačev; - močne nadzorne institucije; avtonomen pregon korupcije in organiziranega kriminala.
- Izpostavljena težava: počasni postopki, zapletena birokracija, zlorabe javnih sredstev; izvedba kot ključ.
- Merjenje uspeha: zaupanje v institucije, hitrost postopkov, razkriti primeri korupcije, zmanjšanje administrativnih bremen.
Gospodarstvo, podjetništvo in delovna mesta
- Cilj: inovativno, produktivno in trajnostno gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in kakovostnimi delovnimi mesti.
- Prehod iz rasti na obsegu delovne sile v rast na inovacijah, digitalizaciji, trajnosti; "z manj ljudmi ustvariti več".
- Podpora ekosistemu: sodelovanje podjetja–fakultete–inštituti–država; posebna podpora startupom, scaleupom, MSP.
- Potreba po predvidljivem okolju: jasna in stabilna zakonodaja, odzivne institucije, dostop do kapitala, razvojne spodbude, digitalna infrastruktura, usposobljena delovna sila.
- Industrijska politika: posodobitev industrije, razvoj sektorjev prihodnosti (AI, robotika, biotehnologija, materiali), zmanjšanje odvisnosti od tujih tehnologij, gospodarska diplomacija, privabljanje kakovostnih naložb in gradnja "domačih šampionov".
- Merjenje uspeha: rast dodane vrednosti na zaposlenega, internacionalizacija, rast startup/scaleup, delež digitaliziranih podjetij, vlaganja v R&R.
Podnebje in energetika
- Podnebne spremembe in okoljski zlom kot strateški izziv: poplave, suše, neurja, vročinski valovi; biotska raznovrstnost, viri, kakovost zraka.
- Energetska preobrazba in varovanje virov kot nujnost: obnovljivi viri, krožno gospodarstvo, odgovorno ravnanje z naravnimi viri.
- Cilj: povečati prehransko in energetsko samozadostnost, zaščititi vire, zmanjšati emisije, okrepiti odpornost na podnebne šoke.
- Energetika: pospešeno zmanjšanje fosilnih goriv, več OVE, pametna omrežja, hranilniki, energetska učinkovitost; jedrska energija ostaja del mešanice kot stabilna nizkoogljična proizvodnja.
- Promet: prehod v trajnostno mobilnost (javni prevoz, električna mobilnost, železnice).
- "Pravičen zeleni prehod": pomoč pri energetski obnovi domov, mobilnosti, prestrukturiranju regij; investicijska podpora in vključevanje zasebnega kapitala.
- Merjenje uspeha: delež OVE, uvozna odvisnost, energetske obnove, krožne prakse, prehranska samozadostnost, zmanjšanje ogroženosti zaradi ekstremov.