Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča

Osnovne vrednote

- Naloga politike: "zmorem" - odgovornost, izvedba, rezultati, ne obljube. - Preseganje strankarskih in ideoloških delitev, zavrnitev logike dveh polov; politika kot prostor dialoga, argumentov, dogovorov. - Normalnost in zmernost kot politična drža (ne "mlačna sredina"), ki krepi stabilnost in sožitje. - V središču je človek: dostojanstvo, svoboda, priložnosti, prispevek skupnosti. - Temeljna načela: spoštovanje in zaupanje, pravičnost in poštenost, znanje in odgovornost, sodelovanje in solidarnost, odpornost in vzdržnost, tradicija in napredek. - Zaveza ustavnemu okviru: človekove pravice in svoboščine, socialne in ekonomske pravice, demokracija, pravna država, svobodna gospodarska pobuda, zasebna lastnina, skrb za okolje. - Transparentnost (tudi "digitalna transparentnost" z odprtimi podatki), ničelna toleranca do korupcije, visoki etični standardi.

Zdravstvo

- Zdravstvo "na prelomnici": cilj je hitro, kakovostno, vsem dostopno javno zdravstvo. - Sistem mora biti učinkovit, digitalno podprt in preventivno usmerjen; poudarek na primarnem zdravstvu, sodobni diagnostiki, dolgotrajni oskrbi. - Duševno zdravje kot pomemben izziv (dostopna psihološka pomoč; posledice negotovosti, izolacije, preobremenjenosti). - Uporaba tehnologij: digitalizacija, telemedicina, robotizacija, umetna inteligenca kot orodja za izboljšanje obravnave (ob etičnem nadzoru in zaščiti podatkov; tehnologija dopolnjuje, ne nadomešča človečnosti). - Stabilno financiranje ter ničelna toleranca do korupcije; zdravstveni in socialni sistem kot naložba, ne strošek. - Merjenje uspeha: skrajševanje čakalnih vrst, dostopnost osnovnega zdravstva, zadovoljstvo pacientov in zaposlenih, preventiva, zaupanje v sistem.

Stanovanjska politika kot osrednja razvojna naloga: ne posamezni bloki, temveč trajnostne soseske. FOTO: Shutterstock

Stanovanja in stroški bivanja

- Stanovanjska stiska je izpostavljena kot zaviralec osamosvajanja mladih in oblikovanja družin. - Stanovanjska politika kot osrednja razvojna naloga: ne posamezni bloki, temveč trajnostne soseske. - Soseske naj vključujejo javna in zasebna stanovanja, varovana stanovanja za starejše ter infrastrukturo (vrtci, šole, zdravstvene/kulturne ustanove, zelene površine, prostori za druženje). - Povezava z regionalnim razvojem in decentralizacijo; poudarjena potreba po regionalnih prostorskih načrtih. - Pri infrastrukturi: gradnja javnih, neprofitnih in varovanih stanovanj; stanovanjska kriza kot del širše infrastrukture in prostora 21. stoletja.

Plače, davki in kupna moč

- Javne finance kot "hrbtenica zaupanja in razvoja": davčni sistem mora biti pravičen, učinkovit in razvojno naravnan. - Cilj pravične davčne politike: višje neto plače, konkurenčnost, plačilna disciplina. - Davčni sistem naj bo preprost, pošten, z manj izjemami in večjo preglednostjo. - Povezava z gospodarstvom visoke dodane vrednosti: pogoji za višje plače skozi produktivnost, inovacije, stabilno poslovno okolje.

Pokojnine in staranje prebivalstva

- Staranje prebivalstva kot eden ključnih izzivov: pritisk na pokojninsko in zdravstveno blagajno, vzdržnost solidarnosti. - Potrebni ukrepi: politika aktivnega staranja, povezava z dolgotrajno oskrbo, medgeneracijska solidarnost. - Možnost, da starejši ostanejo zaposleni tudi po upokojitvi, brez izgube pokojnine, ter vključevanje v mentorstvo/prostovoljstvo. - Javne finance: poudarek na vzdržnosti pokojninske blagajne; demografski trendi (starostna odvisnost) kot izhodišče za ukrepanje. - Merjenje uspeha: kazalniki demografije (rodnost, odseljevanje, vračanje iz tujine), vključenost starejših, zaupanje v politiko.

Stranko vodi Vladimir Prebilič. FOTO: Aljoša Kravanja

Varnost in stabilnost (notranja in zunanja)

- Varnost kot širok spekter: obrambna, policijska, prehranska, energetska, vodna, zdravstvena, podnebna, pravna, socialna, digitalna, finančna, demografska. - Potreba po nujnih in učinkovitih obrambnih zmogljivostih SV; posodobitev opreme, znanja, kadrov. - Notranja varnost: policija zakonito in strokovno; pregon organiziranega kriminala; hitro, pravično, neodvisno sodstvo. - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, civilna obramba, strateške zaloge, varovanje virov, digitalna varnost. - Digitalna varnost vključuje zaščito pred kibernetskimi napadi in boj proti dezinformacijam (medijska pismenost, sodelovanje z znanostjo in mediji). - Zunanja dimenzija: ključna vloga EU in Nata; zaveza k prispevku k skupni varnosti; širitev EU na Zahodni Balkan kot prioriteta.

Izobraževanje in (tehnološki) razvoj

- Znanje kot "hrbtenica države": izobraževanje v slovenščini naj bo dostopno, vključujoče, brezplačno od vrtca do univerze. - Krepitev učiteljskega poklica; varovanje slovenskega jezika in kulture. - Poudarek na sodobnih znanjih: digitalne in umetno-inteligenčne spretnosti, kibernetska varnost, ustvarjalnost, podjetnost; več STEM in praktičnega znanja. - Povezovanje: šolstvo–znanost–gospodarstvo–skupnosti; inovacije in raziskave kot most v prihodnost. - Kritika stanja: sistem se prepočasi prilagaja; administrativne obremenitve; razkorak med kompetencami diplomantov in potrebami trga. - Merjenje uspeha: posodobljeni učni načrti, delež diplomantov v naravoslovju/tehnologiji, digitalne/AI kompetence, prenos znanja v gospodarstvo.

Korupcija, transparentnost in zaupanje v institucije

- "Ničelna toleranca do korupcije" kot temelj varnosti, pravne države in zaupanja. - Jasna pravila enako za vse; brez privilegijev in dvojnih meril; visoki etični standardi funkcionarjev. - Predlogi poudarkov: sledljivost javnega denarja, odprti podatki, digitalna transparentnost; zaščita žvižgačev; - močne nadzorne institucije; avtonomen pregon korupcije in organiziranega kriminala. - Izpostavljena težava: počasni postopki, zapletena birokracija, zlorabe javnih sredstev; izvedba kot ključ. - Merjenje uspeha: zaupanje v institucije, hitrost postopkov, razkriti primeri korupcije, zmanjšanje administrativnih bremen.

Zagovarjajo prehod iz rasti na obsegu delovne sile v rast na inovacijah FOTO: Shutterstock

Gospodarstvo, podjetništvo in delovna mesta

- Cilj: inovativno, produktivno in trajnostno gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in kakovostnimi delovnimi mesti. - Prehod iz rasti na obsegu delovne sile v rast na inovacijah, digitalizaciji, trajnosti; "z manj ljudmi ustvariti več". - Podpora ekosistemu: sodelovanje podjetja–fakultete–inštituti–država; posebna podpora startupom, scaleupom, MSP. - Potreba po predvidljivem okolju: jasna in stabilna zakonodaja, odzivne institucije, dostop do kapitala, razvojne spodbude, digitalna infrastruktura, usposobljena delovna sila. - Industrijska politika: posodobitev industrije, razvoj sektorjev prihodnosti (AI, robotika, biotehnologija, materiali), zmanjšanje odvisnosti od tujih tehnologij, gospodarska diplomacija, privabljanje kakovostnih naložb in gradnja "domačih šampionov". - Merjenje uspeha: rast dodane vrednosti na zaposlenega, internacionalizacija, rast startup/scaleup, delež digitaliziranih podjetij, vlaganja v R&R.

Podnebje in energetika