V stranki so za STA pojasnili, da je Gregor Novak, ki je bil ves čas član sveta stranke in kasneje njegov predsednik, kot razlog za svoj umik navedel "osebne razloge". A glede na rezultat na lokalnih volitvah to njegovo potezo razumejo "kot prevzemanje odgovornosti za tak rezultat". Novak je v prvem krogu županskih volitev v Ljubljani namreč dobil 0,79 odstotka glasov, le nekaj čez odstotek glasov pa so volivci v Ljubljani namenili tudi njihovi listi, ki je tako ostala brez svetniških mest.

Gregor Novak FOTO: Bobo

Zaradi volitev v Ljubljani je s funkcije podpredsednika stranke odstopil tudi Klemen Grošelj, ki sicer iz stranke ni izstopil. Povod za odstop je bil namreč ravno "samostojni nastop na volitvah v Ljubljani, ki ga ni podpiral oz. je celo menil, da gre za prevelike ambicije posameznikov (kandidata), ki da se odmikajo od vrednot stranke", so navedli v Prerodu. Grošelj je pojasnil, da so razlogi za njegov odstop so širši od nasprotovanja samostojnemu nastopu Preroda na lokalnih volitvah v Ljubljani. "Gre za dalj časa trajajoča razhajanja glede politične usmeritve, načina vodenja in oddaljevanja od temeljnih programskih ciljev stranke," je zapisal. Med razlogi za odstop so tudi medijsko in interno obračunavanje z ustanovnimi člani ter različna merila pri obravnavi članov stranke, je naštel. "Moj odstop iz vodstva ne pomeni odstopa od ideje Preroda. Ostajam član stranke in verjamem v cilje, zaradi katerih smo jo skupaj z Vladimirjem Prebiličem ustanovili. Verjamem tudi, da jo bomo s potrebnimi spremembami skupaj peljali naprej. Zato menim, da je zdaj čas za volilni kongres in razpravo o prihodnji politični poti stranke," je še dodal v pojasnilu Grošelj.

V drugem krogu bodo podprli Mesca, Frangeža, Černeta, Pokliča

V drugem krogu županskih volitev bodo v Ljubljani podprli Luko Mesca, v Mariboru Matevža Frangeža, v Kranju Janeza Černeta in v Slovenskih Konjicah Primoža Pokliča, ki so mu podporo (tudi z nastopom na skupni listi, ki jo je koordinirala SD) izrazili že v prvem krogu. Sicer pa tudi v stranki ugotavljajo, da na lokalnih volitvah niso bili uspešni, vsaj ne z vidika pridobitve mest v občinskih svetih oz. županov.

V Mestni občini Maribor je bil na mesto svetnika izvoljen njihov član Matej Vodopivec. Kandidiral je sicer na Listi za razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, na kateri je bil tretji na listi, a je s preferenčnimi glasovi iz mestnega sveta izpodrinil dolgoletnega svetnika Stojana Auerja. V Mestni občni Novo mesto pa je skupna lista z SD dobila dva mandata v mestnem svetu. Predsednik stranke Vladimir Prebilič je kot nekdanji kočevski župan zadovoljen, da je lista Moja Kočevska, katere ustanovitelj je, ohranila enako število svetniških mest, njegov naslednik na županskem mestu in njegov nekdanji podžupan Gregor Košir pa "nadaljuje z dobrim rezultatom, kar je priznanje celotni ekipi za dobro opravljeno delo v času vodenja občine od leta 2010".

Lokalno mrežo nameravajo prihodnje leto nadgrajevati