Kaj imajo skupnega Elon Musk, Tony Cetinski, Wayne Rooney, Lewis Hamilton in David Beckham? Poleg tega, da so uspešni, bogati in slavni, so si, nekateri potrjeno, drugi ne, privoščili presaditev las. Za Vizito sta spregovorila zmagovalec resničnostnega šova Kmetija Denis Toplak, ki je pred tremi leti prestal ta poseg, in zdravnica Tina Mlinarec, ki je certificirana za transplantacijo las.