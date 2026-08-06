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Presenečenja, povratniki, novi obrazi: boj za županski stolček

Ljubljana, 06. 08. 2026 09.27 pred 3 dnevi 5 min branja 105

Avtor:
Neža Mlakar D.L.
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Dobre tri mesece pred lokalnimi volitvami se županska tekma pospešeno ogreva. V Kopru se obeta zanimiv obračun z več kandidati, v Piranu se pojavljajo nova stara imena, v Mariboru še vedno čakajo na odločitev aktualnega župana, ki že ima dva protikandidata. Zbrali smo pregled doslej znanih kandidatur.

Nekateri kandidati so svoje namere že uradno potrdili, drugi odločitev napovedujejo v prihodnjih tednih in mesecih. Kaj vemo in kaj se še ugiba?

Koper

V Kopru trenutni župan Aleš Bržan upa na nov mandat. Med najbolj izpostavljenimi tekmeci se omenja Popovič. A ne Boris, temveč njegov sin Nik Popovič. V tekmo vstopajo tudi koprska mestna svetnica in nekdanja podžupanja Jasna Softić ter aktualna podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič, ki ima podporo Gibanja Svoboda. Nekateri mediji poročajo, da bi lahko bila deležna tudi podpore stranke Zavedno Koper, ki ji predseduje Patrik Greblo. Kandidaturo pa je že pred časom napovedal tudi Zmago Jelinčič Plemeniti. Ta je po novem Koprčan in redno na družbenih omrežjih opozarja na nepravilnosti, ki ga motijo v Kopru in na Obali.

Piran

V Piranu bo aktualnega župana Andreja Koreniko izzval Žarko Sajič, ki sta mu podporo napovedali Popovičeva stranka Piran je naš in SD. Sajič je dolgoletni upravljavec državnega premoženja in infrastrukture. Kariero je začel v družbi Splošna plovba Portorož, kasneje je bil tudi pomočnik uprave v Slovenski odškodninski družbi (SOD) in Slovenskem državnem holdingu (SDH), izvršni direktor Agencije za upravljanje kapitalskih naložb ter več let zastopal državo na skupščinah delničarjev Luke Koper. Med letoma 2016 in aprilom 2019 je vodil družbo 2TDK. Leta 2006 je ustanovil Zavod za ohranjanje pomorske dediščine, v okviru katerega deluje zasebni Muzej podvodnih dejavnosti v Piranu.

Napovedal je tudi tesno sodelovanje z Ivanom Hrkmanom, ki bi v primeru zmage na volitvah prevzel položaj podžupana. Hrkman je bil še nedavno tesen sodelavec aktualnega piranskega župana Andreja Korenike, nato pa sta se razšla.

Piranskega župana Andreja Koreniko (na sliki) bo izzval Žarko Sajič, ki sta mu podporo napovedali Popovičeva stranka Piran je naš in SD.
Piranskega župana Andreja Koreniko (na sliki) bo izzval Žarko Sajič, ki sta mu podporo napovedali Popovičeva stranka Piran je naš in SD.
FOTO: Bobo

V javnosti je zaokrožila informacija, da bi kandidatka stranke SD lahko bila poslanka in podpredsednica Meira Hot, a ta odločitve še ni sprejela. Demokrate Anžeta Logarja bo zastopal Robert Smrekar, ki je bil nekaj časa tudi direktor piranske občinske uprave.

Izola

Volilni štab Borisa Popoviča
Volilni štab Borisa Popoviča
FOTO: Aljoša Kravanja

Izola bo dobila novega župana, dosedanji Milan Bogatič je namreč napovedal, da se ne bo več potegoval za to mesto. Precej možnosti ima tako dolgoletni koprski župan Boris Popovič, ki je že pred časom napovedal kandidaturo. Nasproti bi mu utegnila stati dva znana športnika, sedanji podžupan in nekdanji olimpijec Vasilij Žbogar ter nekdanji nogometni reprezentant Tonči Žlogar. Omenjata se tudi poslanec Gibanja Svoboda Robert Janev in nekdanji televizijec.

Maribor

Aktualni mariborski župan Saša Arsenovič bo odločitev o morebitni tretji kandidaturi sporočil do konca poletja, je povedal. Doslej sta potrjeni dve kandidaturi – Matej Vodopivec kot kandidat Liste za pravičnost in razvoj ter Igor Jurišič, ki bo volivce poskušal prepričati že tretjič.

Aktualni župan Saša Arsenović svoje odločitve še ni izdal.
Aktualni župan Saša Arsenović svoje odločitve še ni izdal.
FOTO: Damjan Žibert

Lahko pa iz bitke za županski stolček gotovo izločimo nekdanjega župana in večkratnega kandidata Franca Kanglerja, ki se je pod Janševo vlado vrnil na notranje ministrstvo, kjer je državni sekretar.

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Kandidaturo je napovedal tudi prepoznavni Mariborčan Bor Greiner, dolgoletni radijski voditelj in nekdanji odgovorni urednik Radia City, ki stavi na družbena omrežja in bi, kot najavlja Dnevnik, morda lahko celo izzval Arsenoviča. V tekmo se podaja tudi nekdanji vodja Viol Roman Križnjak, ki je na državnozborskih volitvah nastopil kot kandidat Resnice.

Celje

V Celju pa je ponovno kandidaturo potrdil nekdanji dolgoletni celjski župan Bojan Šrot. Na letošnjih volitvah bo kandidiral že sedmič. Na prejšnjih volitvah je Šrot sicer izgubil proti aktualnemu županu Matiji Kovaču. Pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami je sicer Šrot prestopil v SDS, vendar ostaja hkrati predsednik Celjske županove liste Slovenije, s katero bo nastopil na lokalnih volitvah. Aktualni župan Kovač bo jeseni prav tako ponovno kandidiral. Junija je prevzel vodenje Stranke za delovna mesta. Na lokalnih volitvah leta 2022 je bil izvoljen kot neodvisni kandidat, pred tem je osem let v celjskem mestnem svetu deloval kot predstavnik Levice.

Dolgoletni celjski župan Bojan Šrot bo kandidiral že sedmič.
Dolgoletni celjski župan Bojan Šrot bo kandidiral že sedmič.
FOTO: Damjan Žibert

Kandidaturo je sicer na družbenih omrežjih napovedal tudi Darko Radiković z listo Moje, tvoje, naše Celje. Predvolilno pa se je na družbenih omrežjih angažiral tudi Tomaž Krajnc, ki je v preteklosti kandidiral na listi SNS. Za Delo je povedal, da bo kandidiral, če bo dobil podporo desnosredinskih strank.

Nova Gorica

Novogoriški župan odločitve še ni sporočil.
Novogoriški župan odločitve še ni sporočil.
FOTO: POP TV

Trenutni novogoriški župan Samo Turel odločitve o vnovični kandidaturi še ni sprejel. Če bo ponovno kandidiral, lahko zopet računa na podporo Gibanja Svoboda, a bo njegovo izhodišče nekoliko slabše. Mnogi občani mu namreč zamerijo, da je v okviru projekta Evropske prestolnice kulture (EPK) GO! 2025 preveč zapostavil podeželje in gospodarstvo. Zaradi poskusa reorganizacije Kulturnega doma Nova Gorica in bodočega upravljanja dediščine EPK pod njegovim okriljem je civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom vložila pobudo za razpis naknadnega referenduma v zvezi s spornim odlokom.

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Za Levico naj bi v Novi Gorici kandidiral nekdanji državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan, desnica za zdaj nima prepoznavnejšega kandidata. Aktualni poslanec in nekdanji minister Gibanja Svoboda Matej Arčon pa je navedbe o kandidaturi zanikal.

Kranj

Kranjski župan Matjaž Rakovec je že pred časom napovedal novo kandidaturo. Konkurenca pa mu ne bo opozicijski kandidat, temveč človek iz njegovih krogov – Janez Černe, lani Rakovčev podžupan in nekdanji predsednik kranjske SD. Po nekaterih ocenah bi lahko bil prav on eden resnejših kandidatov, saj lahko nagovori volivce, ki niso zadovoljni s trenutnim županovanjem.

Kranjskemu županu Matjažu Rakovcu (na sliki) bo konkurenca človek iz njegovih krogov - Janez Černe, lani Rakovčev podžupan in nekdanji predsednik kranjske SD.
Kranjskemu županu Matjažu Rakovcu (na sliki) bo konkurenca človek iz njegovih krogov - Janez Černe, lani Rakovčev podžupan in nekdanji predsednik kranjske SD.
FOTO: Luka Kotnik

Ljubljana

V prestolnici pa so kandidaturo do zdaj že najavili aktualni župan Zoran Janković, sokoordinator Levice Luka Mesec, nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, predsednik stranke Pirati Jasmin Feratović, mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc in nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc.

V tekmo se namerava podati tudi Aleksandar Repić, v javnosti znan kot Nepridiprav, ki je napovedal tudi ustanovitev svoje liste.

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Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Velenje

V Novem mestu se aktualni župan Gregor Macedoni skupaj s svojo neodvisno listo podaja tudi na naslednje lokalne volitve, protikandidati pa še niso razkriti. V Slovenj Gradcu priljubljeni Tilen Klugler prav tako nima še znane konkurence. V Murski Soboti bo znova kandidiral pred štirimi leti v drugem krogu izvoljeni Damjan Anželj.

V Velenju je kandidaturo potrdil dosedanji župan Peter Dermol (SD), SDS pa bo nastopila z lokalno široko prepoznavnim kandidatom Nejcem Pačnikom, znanim harmonikarjem in dvakratnim svetovnim prvakom v igranju na diatonično harmoniko.

Poglavja:
Na vrh Koper Piran Izola Maribor Celje Nova Gorica Kranj Ljubljana Novo mesto, Slovenj Gradec, Mu
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KOMENTARJI105

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levnuh, ne svecko
07. 08. 2026 14.12
@T H se strinjam. Sprašujem se, ali bo naš župan, sedaj, ko ni bil izvoljen v DZ, ponovno kandidiral? Zelo " lepo in dobro " je imeti župana, ki se požvižga na Ustavo, na privatno lastnino, na zakone... župana, ki pozabi povprašati lastnika za dovoljenje in pridobiti njegovo pisno soglasje, pozabi pridobiti dovoljenje od OE ZGS Nazarje, najhujše pa je, da " priredi " dokumentacijo in elaborat, tako čisto po nepotrebnem zapravi 99000 Eur davkoplačevalskega denarja, za nezakonito rekonstrukcijo gozdne ceste. Pravnega zaključka, poravnave, mediacije, ali tožbe ... čaka, da zastara??
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+1
1 0
Tomaž Hacin
07. 08. 2026 11.46
Večina ki so župani so gor na položaju samo zaradi denarnih prelivov in korupcije, če bi bil nadzor o transparentnosti in porabi denarja, ne bi bilo nobenega. Pa zakon bi morali nemudoma spremeniti, da si 3x lahko župan potem pa nič več.
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+3
3 0
Colgate
07. 08. 2026 11.02
Adijo Zoki, zapor v Dobrunjah čaka
Odgovori
+1
1 0
Bozjidar
07. 08. 2026 13.40
Najprej JanezJansa v dolgoletni zapor,veliko clanov Sds,potem sele Zoki
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+2
3 1
prim20
07. 08. 2026 09.37
Našega v Ajdovščini ne menjamo!
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
07. 08. 2026 08.10
Sami stari obrazi preoblečeni v nov Armani.
Odgovori
+5
5 0
galambszar
06. 08. 2026 21.30
Upam da v Ljubljani zmaga Luka Mesec,saj nujno potrebujemo azil za kamele.
Odgovori
-1
5 6
Bozjidar
07. 08. 2026 13.41
Ti rabis pomoc psiiatra kot Mijic in Snezic
Odgovori
+1
2 1
zavetnik
06. 08. 2026 21.25
Holaj Slovenija če si iz Celja ali okolice verjetno veš kdo ima odvetniško pisarno in nepremičninsko podjetje, če hočeš poimensko hranim pred nepridipravi
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+2
2 0
Ne hodimnavolitve
07. 08. 2026 08.44
Ja, veliko naključij. Sploh vstop v SDS, če ima svojo stranko.
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
06. 08. 2026 20.49
Stari prdci čakajo kdo bo njihov protikandidat zato do zadnjega mencajo a grejo v nov mandat.
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+6
6 0
HOLAJ SLOVENIJA
06. 08. 2026 20.15
Verjetno bo Jankovića tržko premagati,razen če ne bo Izraelska naveza pripeljala okrepitve,ne glede na to,kar je Janković naredil za Ljubljano.
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+2
2 0
bandit1
06. 08. 2026 19.27
Moj znanec pride z Doba čez 2 meseca. Bo tudi on kandidiral v enemu od teh velikih mest. Ima vso podporo od nas ki smo na Dobu.
Odgovori
+4
4 0
Bozjidar
07. 08. 2026 13.42
Verjetno s podporo Sds,v Dobu imajo drugi sedez stranke
Odgovori
0 0
zavetnik
06. 08. 2026 18.56
Šrot bo kandiral v mestu kjer je doma korupcija in odvetniško nepremicninske združbe ki sodelujejo z stečajnimi upravitelji in si na skritih dražbah kupujejo nepremičnine za 20% vrednosti in jih potem dajajo v najem z lažnimi pogodbami o brezplacnem najemu tu ni skoka in ne tožilcev in kriminalistov
Odgovori
+11
11 0
HOLAJ SLOVENIJA
06. 08. 2026 20.16
Daj zavetnik,s konreznimi dokazi,ne pa kar počez blebetati!
Odgovori
-7
0 7
HOLAJ SLOVENIJA
06. 08. 2026 20.17
Daj zavetnik,vrzi na mizo konkretne dokaze,ne pa kar tako blebetati.
Odgovori
-7
0 7
Bozjidar
07. 08. 2026 13.43
Verjetno nisi Celjan,da to ne verjames
Odgovori
0 0
bandit1
06. 08. 2026 18.55
Ko misliš da smo na dnu in da gremo gor vidiš da je dno še preplitvo, greš lahko še globlje.
Odgovori
+4
4 0
periot22
06. 08. 2026 18.12
Šrot prestopil v SDS a nižje ne gre Šrot!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+7
9 2
galambszar
06. 08. 2026 21.20
periot22 gre,če bi prestopil v svobodo,ki je dno dna.
Odgovori
-3
2 5
Fletna
06. 08. 2026 17.45
Se obetajo nove volitve pa so te kandidati posteni ali niso
Odgovori
+1
1 0
Srecko Pecnik
06. 08. 2026 17.33
LAZNIVCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+3
3 0
odpisani zasedli vlado
06. 08. 2026 17.32
Jelinćića se mora postaviti za predsednika države.Potem bodo opečeni manjšini takoj ukinjene astronomsko velike podpore z balkanci na čelu in ukinjeno vse kar jim je sedaj omogočila ta nesposobna vlada.
Odgovori
+2
5 3
JackNicholson
06. 08. 2026 17.46
Funkcija predsednika države je v Sloveniji samo častna funkcija in nima neke velike vloge. Kot predsednik ne moreš narediti praktično nič, edino da hodiš na proslave in se fotografiraš. Čisto malo pristojnosti je v rokah predsednika.
Odgovori
+5
5 0
Misika1967
06. 08. 2026 17.55
Mislim kolko motganov ti sploh dela,a splih ves kaj je v pristojnosti predsednika drzave???
Odgovori
-2
2 4
HOLAJ SLOVENIJA
06. 08. 2026 20.19
Pa s katere hruške si pa ti padel? Sploh veš kaj blebetaš?
Odgovori
-2
0 2
Bozjidar
07. 08. 2026 13.44
Jelincic je balkanec,ki so ga samo velike lape
Odgovori
0 0
Alexsander6
06. 08. 2026 16.48
Sami lopovi,ki bi že zdavnaj morali sedeti po zaporih. Slabo se nam piše.
Odgovori
+8
8 0
Fletna
06. 08. 2026 17.46
Je to res da so lopovi kaj se nam obeta
Odgovori
+1
1 0
Morgoth
06. 08. 2026 16.44
V Kranju mora vseh 30% uvoženih iz Kosova kot vedno voliti Rakovca, so jim tako ukazali njihovi plemenski poglavarji!
Odgovori
+6
7 1
Bozjidar
07. 08. 2026 13.45
ce bi bilotako bi volili Janeza Janishija,ki je njihov
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
06. 08. 2026 16.41
A v celju pa želi biti župan stari šrot
Odgovori
+7
7 0
bossanoga
06. 08. 2026 16.29
Izmed vseh imenovanih ni NITI ENEGA primernega za pošteno delo - SAMI LOPOVI.
Odgovori
+8
8 0
JackNicholson
06. 08. 2026 17.48
Tudi da postaneš lopov se moraš potruditi. Ni tako enostavno biti lopov. Pa tudi človek za to moraš biti. Ne morejo kar vsi biti lopovi. Sliši se enostavno, ampak lopov je težko postati.
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+1
1 0
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