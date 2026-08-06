Presenečenja, povratniki, novi obrazi: boj za županski stolček

Nekateri kandidati so svoje namere že uradno potrdili, drugi odločitev napovedujejo v prihodnjih tednih in mesecih. Kaj vemo in kaj se še ugiba?

Koper

V Kopru trenutni župan Aleš Bržan upa na nov mandat. Med najbolj izpostavljenimi tekmeci se omenja Popovič. A ne Boris, temveč njegov sin Nik Popovič. V tekmo vstopajo tudi koprska mestna svetnica in nekdanja podžupanja Jasna Softić ter aktualna podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič, ki ima podporo Gibanja Svoboda. Nekateri mediji poročajo, da bi lahko bila deležna tudi podpore stranke Zavedno Koper, ki ji predseduje Patrik Greblo. Kandidaturo pa je že pred časom napovedal tudi Zmago Jelinčič Plemeniti. Ta je po novem Koprčan in redno na družbenih omrežjih opozarja na nepravilnosti, ki ga motijo v Kopru in na Obali.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Aleš Bržan na lokalnih volitvah 2022 Aljoša Kravanja

Nik Popovič Facebook

Zmago Jelinčič Bobo





Piran

V Piranu bo aktualnega župana Andreja Koreniko izzval Žarko Sajič, ki sta mu podporo napovedali Popovičeva stranka Piran je naš in SD. Sajič je dolgoletni upravljavec državnega premoženja in infrastrukture. Kariero je začel v družbi Splošna plovba Portorož, kasneje je bil tudi pomočnik uprave v Slovenski odškodninski družbi (SOD) in Slovenskem državnem holdingu (SDH), izvršni direktor Agencije za upravljanje kapitalskih naložb ter več let zastopal državo na skupščinah delničarjev Luke Koper. Med letoma 2016 in aprilom 2019 je vodil družbo 2TDK. Leta 2006 je ustanovil Zavod za ohranjanje pomorske dediščine, v okviru katerega deluje zasebni Muzej podvodnih dejavnosti v Piranu. Napovedal je tudi tesno sodelovanje z Ivanom Hrkmanom, ki bi v primeru zmage na volitvah prevzel položaj podžupana. Hrkman je bil še nedavno tesen sodelavec aktualnega piranskega župana Andreja Korenike, nato pa sta se razšla.

Piranskega župana Andreja Koreniko (na sliki) bo izzval Žarko Sajič, ki sta mu podporo napovedali Popovičeva stranka Piran je naš in SD. FOTO: Bobo

V javnosti je zaokrožila informacija, da bi kandidatka stranke SD lahko bila poslanka in podpredsednica Meira Hot, a ta odločitve še ni sprejela. Demokrate Anžeta Logarja bo zastopal Robert Smrekar, ki je bil nekaj časa tudi direktor piranske občinske uprave.

Izola

Volilni štab Borisa Popoviča FOTO: Aljoša Kravanja

Izola bo dobila novega župana, dosedanji Milan Bogatič je namreč napovedal, da se ne bo več potegoval za to mesto. Precej možnosti ima tako dolgoletni koprski župan Boris Popovič, ki je že pred časom napovedal kandidaturo. Nasproti bi mu utegnila stati dva znana športnika, sedanji podžupan in nekdanji olimpijec Vasilij Žbogar ter nekdanji nogometni reprezentant Tonči Žlogar. Omenjata se tudi poslanec Gibanja Svoboda Robert Janev in nekdanji televizijec.

Maribor

Aktualni mariborski župan Saša Arsenovič bo odločitev o morebitni tretji kandidaturi sporočil do konca poletja, je povedal. Doslej sta potrjeni dve kandidaturi – Matej Vodopivec kot kandidat Liste za pravičnost in razvoj ter Igor Jurišič, ki bo volivce poskušal prepričati že tretjič.

Aktualni župan Saša Arsenović svoje odločitve še ni izdal. FOTO: Damjan Žibert

Lahko pa iz bitke za županski stolček gotovo izločimo nekdanjega župana in večkratnega kandidata Franca Kanglerja, ki se je pod Janševo vlado vrnil na notranje ministrstvo, kjer je državni sekretar.

Kandidaturo je napovedal tudi prepoznavni Mariborčan Bor Greiner, dolgoletni radijski voditelj in nekdanji odgovorni urednik Radia City, ki stavi na družbena omrežja in bi, kot najavlja Dnevnik, morda lahko celo izzval Arsenoviča. V tekmo se podaja tudi nekdanji vodja Viol Roman Križnjak, ki je na državnozborskih volitvah nastopil kot kandidat Resnice.

Celje

V Celju pa je ponovno kandidaturo potrdil nekdanji dolgoletni celjski župan Bojan Šrot. Na letošnjih volitvah bo kandidiral že sedmič. Na prejšnjih volitvah je Šrot sicer izgubil proti aktualnemu županu Matiji Kovaču. Pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami je sicer Šrot prestopil v SDS, vendar ostaja hkrati predsednik Celjske županove liste Slovenije, s katero bo nastopil na lokalnih volitvah. Aktualni župan Kovač bo jeseni prav tako ponovno kandidiral. Junija je prevzel vodenje Stranke za delovna mesta. Na lokalnih volitvah leta 2022 je bil izvoljen kot neodvisni kandidat, pred tem je osem let v celjskem mestnem svetu deloval kot predstavnik Levice.

Dolgoletni celjski župan Bojan Šrot bo kandidiral že sedmič. FOTO: Damjan Žibert

Kandidaturo je sicer na družbenih omrežjih napovedal tudi Darko Radiković z listo Moje, tvoje, naše Celje. Predvolilno pa se je na družbenih omrežjih angažiral tudi Tomaž Krajnc, ki je v preteklosti kandidiral na listi SNS. Za Delo je povedal, da bo kandidiral, če bo dobil podporo desnosredinskih strank.

Nova Gorica

Novogoriški župan odločitve še ni sporočil. FOTO: POP TV

Trenutni novogoriški župan Samo Turel odločitve o vnovični kandidaturi še ni sprejel. Če bo ponovno kandidiral, lahko zopet računa na podporo Gibanja Svoboda, a bo njegovo izhodišče nekoliko slabše. Mnogi občani mu namreč zamerijo, da je v okviru projekta Evropske prestolnice kulture (EPK) GO! 2025 preveč zapostavil podeželje in gospodarstvo. Zaradi poskusa reorganizacije Kulturnega doma Nova Gorica in bodočega upravljanja dediščine EPK pod njegovim okriljem je civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom vložila pobudo za razpis naknadnega referenduma v zvezi s spornim odlokom.

Za Levico naj bi v Novi Gorici kandidiral nekdanji državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan, desnica za zdaj nima prepoznavnejšega kandidata. Aktualni poslanec in nekdanji minister Gibanja Svoboda Matej Arčon pa je navedbe o kandidaturi zanikal.

Kranj

Kranjski župan Matjaž Rakovec je že pred časom napovedal novo kandidaturo. Konkurenca pa mu ne bo opozicijski kandidat, temveč človek iz njegovih krogov – Janez Černe, lani Rakovčev podžupan in nekdanji predsednik kranjske SD. Po nekaterih ocenah bi lahko bil prav on eden resnejših kandidatov, saj lahko nagovori volivce, ki niso zadovoljni s trenutnim županovanjem.

Kranjskemu županu Matjažu Rakovcu (na sliki) bo konkurenca človek iz njegovih krogov - Janez Černe, lani Rakovčev podžupan in nekdanji predsednik kranjske SD. FOTO: Luka Kotnik

Ljubljana

V prestolnici pa so kandidaturo do zdaj že najavili aktualni župan Zoran Janković, sokoordinator Levice Luka Mesec, nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, predsednik stranke Pirati Jasmin Feratović, mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc in nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc. V tekmo se namerava podati tudi Aleksandar Repić, v javnosti znan kot Nepridiprav, ki je napovedal tudi ustanovitev svoje liste.

Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Velenje