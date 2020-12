Presenečenje za 96. rojstni dan: Karolina po pol leta videla svoje vnuke in pravnuke

Več kot 19.000 starostnikov po državi želi po dolgih mesecih izolacije v sobi v domovih videti svoje otroke in vnuke. To neizmerno veselje so Karolini Zadravec, stanovalki doma za starejše v Radovljici, pripravili vnuki in pravnuki, ki je niso videli že skoraj pol leta. Z dvigalom so se v košari dvignili do babice in prababice, ki je praznovala 96. rojstni dan. Tako malo, pa tako veliko. In vsi se moramo zavedati, da je ta socialna stiska po več mesecih, preživetih v sobi, izjemna. In v vseh domovih po državi bi se morali potruditi, da omogočijo stik in obisk.