Ob okrogli obletnici presenečenje za Petro in Janija

Naš voditeljski par, Petra in Jani, vas skupaj pozdravlja že 10 let. Petra je pred tem vodila osrednja poročila z Edijem Pucerjem in Matjažem Tankom, Jani pa večerno oddajo. Marsikaj sta že doživela skupaj. Ko ju čakajo zahtevni gosti ali projekti, stakneta glavi in si pomagata ter podpirata. Z njima je vzdušje v uredništvu zares sproščeno. Sta zabavna, vedno odprta za pogovor, veliko se smejeta in se znata pošteno pošaliti na svoj ter tuj račun. Predvsem pa sta tudi odločna, vztrajna in udarita po mizi, ko je treba. Sodelavci so se tako za njuno okroglo obletnico odločili, da jima pripravijo prav posebno nepričakovano presenečenje.