Prešernov dan: številne prireditve in brezplačni obiski kulturnih ustanov

"Je zrcalna podoba nas, ker smo kultura mi. Raznoliki in svojevrstni, a hkrati neodtujljivi deli nečesa večjega od nas samih - človeštva in družbe," je zapisala predsednica. Prepričana je, da ji s ponosom priznavamo, da je eden od temeljev naše narodne samobitnosti in države.

V poslanici ob kulturnem prazniku jr zapisala, da ni samoumevno, da lahko "svojo" kulturo svobodno oblikujemo in izražamo ter smo nanjo ponosni in tudi kritični. Slovenski kulturni praznik potrjuje, da se Slovenci in Slovenke že dolgo zavedamo, da je kultura, ki je stara toliko kot človeštvo, naša sopotnica, poročevalka, ustvarjalka, izpovedovalka in objokovalka.

"Današnji dan posvečamo prazniku kulturnega ustvarjanja in izjemnemu pomenu, ki ga kultura nosi v naši zgodovini. Slavimo izjemne ustvarjalke in ustvarjalce, ki so skozi stoletja pustili neizbrisen pečat v slovenski kulturi in umetnosti, hkrati pa več pozornosti namenjamo tudi umetnikom in umetnicam, ki ustvarjajo danes in tako sooblikujejo narodovo prihodnost," pa je v poslanici ob prazniku zapisal premier Robert Golob.

Kot je dodal, je spoštovanje do kulturnega ustvarjanja ključno za oblikovanje nacionalne zavesti. "Smo tisto, kar smo, zaradi bogastva naše kulture in zgodovinske dediščine." Golob je ob tem čestital tudi letošnjima Prešernovima nagrajencema ter nagrajenkam in nagrajencem Prešernovega sklada.

Najvišja priznanja v slovenski umetnosti so podelil na predvečer praznika na državni proslavi v Cankarjevem domu. Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela pesnica in prevajalka Erika Vouk ter baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist in pedagog Henrik Neubauer. Skladove nagrade, ki jih podeljujejo za vrhunsko ustvarjalnost zadnjih treh let, pa so prejeli pesnica Miljana Cunta, dramska igralka Jana Zupančič, mezzosopranistka Nuška Drašček, stripar Ciril Horjak, scenaristka in režiserka Sara Kern ter grafični oblikovalec Tomato Košir.