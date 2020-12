Prešernova nagrada pisatelju Lainščku in arhitektu Mušiču

Feri Lainšček bo Prešernovo nagrado prejel za delo na področju literature (romani, pesniške zbirke, kratka proza, dela za otroke in mladino, filmski scenariji, radijske igre). Kot piše v utemeljitvi, "Lainščkovi literarni dosežki s svojo visoko umetniško vrednostjo že skoraj 40 let pomembno bogatijo zakladnico slovenske kulture".

Marko Mušič pa bo nagrajen za življenjsko delo na področju arhitekture, v katerem v slovenskem in širšem prostoru Balkana deluje že skoraj 60 let in v njem zaseda prav posebno mesto. V utemeljitvi med drugim piše, da je"izjemen risar in samosvoj arhitekturni potohodec ter humanist, prepoznaven v posebni, včasih kontroverzni drži, ki vztraja 'proti toku časa' in arhitekturnim trendom, še vedno lovi duha 'arhitekture za vse čase'".

Nagrado Prešernovega sklada pa bodo v letu 2021 prejeli pesnik Brane Senegačnikza pesniško zbirko Pogovori z nikomer, violinistka Lana Trotovšek za poustvarjalne dosežke v zadnjih treh letih ter gledališki režiser Tomi Janežič za režije v slovenskih gledališčih v zadnjih treh letih.

Nagrajenci sklada so še Matjaž Ivanišin za režijo in scenarij igranega celovečernega filma Oroslan, slikar Sandi (Aleksander) Červek za razstavo 1 + 1 = 11 v Galeriji mesta Ptuj in arhitekti Blaž Budja, Rok Jerebin Nina Majoranc za projekta Materinski dom v Ljubljani in Poslovna stavba Tem Čatež, so z ministrstva za kulturo posredovali sklep Upravnega odbora Prešernovega sklada.

Številčnemu upravnemu odboru Prešernovega sklada predseduje slikar, likovni teoretik, doktor filozofije in izredni član SAZU Jožef Muhovič, podpredsednica pa je mezzosopranistka, koncertna in operna pevka Bernarda Fink Inzko.