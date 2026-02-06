Naslovnica
Slovenija

Prešernu obnovili domačijo 177 let po smrti

06. 02. 2026

Avtor:
Janez Usenik
Prešernova domačija

Tik pred kulturnim praznikom so v Vrbi, vasi, ki nam je dala najslavnejšega slovenskega pesnika, odprli prenovljeno Prešernovo domačijo. Ta naj bi zdaj Prešerna še bolj približala ljudem in, kot upajo, očarala tudi marsikaterega turista. Projekt obnove ni bil preprost, saj so ga ovirala neurejena lastniška razmerja. A zdaj naj bi ta prostor končno zaživel kot srce naše kulture.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peresni
08. 02. 2026 10.27
SDS NSi rumeni jopiči bodo imeli kaj za razbiti, če ne bo šlo vse po načrtih
Odgovori
-2
0 2
ap100
08. 02. 2026 12.56
saj so oni zrihtali sredstva, zakaj bi svoje razbijali, pa še pesnika ki opeva slovenstvo in slovensko zemljo
Odgovori
+2
2 0
VladaPada
07. 02. 2026 20.36
5 miljonckov za prenovo stare hiske.... bostjancic ni glih videt brez skrbi Asta pa prisiljen nasmesek ki daje jasno vedeti da so si nabasali zepe. Zato pa so se poskrili v svoje luknje kot podgane da clanek izgine.
Odgovori
+1
2 1
iskriv
07. 02. 2026 14.59
Prešernu hiše niso mogli obnoviti , ker je davno nazaj umrl , lahko pa so obnovili Prešernovo rojstno hišo .
Odgovori
+0
1 1
ap100
07. 02. 2026 12.58
evo bravo, sicer se je projekt začel že 2019 z zaprošenimi evropskimi sredstvi vred, edino ni mi jasno kam je šlo 3 miljone evrov rabijo pa še 2 dodatna za še 3 skedenj
Odgovori
+4
4 0
zmerni pesimist
06. 02. 2026 20.36
Evo vrečka je pa to zrihtala do konca
Odgovori
+0
2 2
