Slovenija
Prešernu obnovili domačijo 177 let po smrti
Tik pred kulturnim praznikom so v Vrbi, vasi, ki nam je dala najslavnejšega slovenskega pesnika, odprli prenovljeno Prešernovo domačijo. Ta naj bi zdaj Prešerna še bolj približala ljudem in, kot upajo, očarala tudi marsikaterega turista. Projekt obnove ni bil preprost, saj so ga ovirala neurejena lastniška razmerja. A zdaj naj bi ta prostor končno zaživel kot srce naše kulture.
