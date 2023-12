Presežene vrednosti težkih kovin pri 11 vzorcih z vodovarstvenih območij

Inšpekcija za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je izvedla vzorčenje tal na najožjih vodovarstvenih območjih glede prepovedane rabe fitofarmacevtskih sredstev, prisotnosti težkih kovin in nitratov ter uporabe digestata pri gnojenju kmetijskih zemljišč. In kakšni so rezultati? Vzorčenje tal je pokazalo presežene vrednosti težkih kovin pri 11 vzorcih. Med slednjimi sta bila dva vzorca vzeta z lokacij, ki so jih avgusta prizadele poplave. V dveh vzorcih tal pa so odkrili prisotnost prepovedanih pesticidov.

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) je v okviru letnega programa izvedel vzorčenje na najožjih vodovarstvenih območjih glede prepovedane rabe fitofarmacevtskih sredstev, prisotnosti težkih kovin in nitratov ter uporabe digestata pri gnojenju kmetijskih zemljišč. In kakšne so ugotovitve? Presežene vrednosti težkih kovin so ugotovili pri 11 vzorcih. Kot pojasnjujejo, se 10 od 11 lokacij neskladnih vzorcev nahaja na vodovarstvenih območjih. Med njimi pa sta bila dva vzorca odvzeta na vodovarstvenih območjih, ki so jih avgusta prizadele poplave. Gre za vodovarstveno območje Celje in vodovarstveno območje Šmarno ob Paki.

icon-expand Vzorec tal FOTO: Shutterstock

Ker na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob razkritju rezultatov vzorčenja niso povedali, kje so vzorce odvzeli in kje točno so se pojavili sporni rezultati tal, smo na ministrstvo poslali dodatna vprašanja. Odgovore bomo, ko jih prejmemo, dodali.

V teh 11 vzorcih tal so med analizo ugotovili presežene mejne ali opozorilne vrednosti kovin nikelj, baker, cink, kadmij ali svinec. V vzorcih pa niso ugotovili presežne vrednosti kroma. Ostanke prepovedanih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v tleh na območju vodovarstvenih območjih 1 so ugotovili v dveh vzorcih, v ostalih 32 vzorcih na tem območju pa niso ugotovili ostankov prepovedanih FFS-jev. "Ostanke prepovedanih FFS v tleh smo ugotovili v dveh vzorcih, in sicer prisotnost metalaksila in metolaklora, ki imata prepoved uporabe na vodovarstvenih območjih 1. V 16 vzorcih tal smo ugotovili prisotnosti aktivnih snovi, ki pa niso prepovedane za uporabo na vodovarstvenih območjih 1, zato to ne predstavlja kršitve," so sporočili. V vseh 14 vzorcih tal, kjer je bil v preteklih letih uporabljen digestat, se prisotnosti polikloriranih bifenilov (PCB) ni ugotovilo, so pa med analizo ugotovili prisotnost poliaromatskih ogljikovodikov (PAH). Slednje so ugotovili v štirih odvzetih vzorcih, vendar skupna koncentracija PAH v teh vzorcih tal ni presegla dovoljene mejne vrednosti, zato so bili vzorci skladni.