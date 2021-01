Prešiček: Vložili bomo interpelacijo zoper ministra za kulturo Simonitija

Da mora za interpelacijo kmalu na vrsto priti tudi minister Simoniti, so sporočili tudi iz Levice, saj da "je glavni orkestrator napadov na kulturnike in nevladnike."

Po tem, ko je ministrica za šolstvo Simona Kustec sporočila odločitev vlade, da se v ponovno počrnelih regijah vrtci in šole znova zapirajo, čeprav je še pred nedavnim napovedovala, da bo vrnitev v šole trajna, so v četrtek v stranki Levica sporočili, da v sodelovanju z opozicijo že pripravljajo zahtevo za njeno interpelacijo.

Ministrici očitajo, da poleti ni naredila praktično ničesar, da bi bile šole pripravljene na drugi val epidemije. Spomnili so tudi na izjave ministrice v začetku leta, ko je dejala, da so šole zaprli absolutno prezgodaj. Kot pravijo v stranki, gre za popolnoma neprimeren odnos do staršev in šoloobveznih otrok. Posledice učnih zaostankov in nakopičenih socialnih težav, ki nastajajo zaradi nesposobnosti te vlade in ministrice, pa bodo nosile še generacije, pravijo, zato mora po njihovem mnenju "ministrica Kustec oditi".

"Ker je ministrica Kustec objektivno odgovorna tudi za to, poleg katastrofalnega upravljanja z epidemijo na področju vzgoje in izobraževanja, napovedujemo da bomo že naslednji teden predstavili interpelacijo zoper njo," so danes še sporočili iz Levice.