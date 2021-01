Tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Prešička

"Po dveh letih čakanja sem danes prejel pošto, da je Okrajno državno tožilstvo zavgrlo kazensko ovadbo zoper mene v zvezi z domnevnim kaznivim dejanjem zlorabe uradnega položaja in kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu," je včeraj sporočil nekdanji kulturni ministerDejan Prešiček.

Prešiček je novico sporočil včeraj na družbenih omrežjih. Kot je zapisal, je odločitev tožilke potrdila njegovo prepričanje, da v času vodenja ministrstva ni storil nič kaznivega."Dela sem se lotil s prepričanjem, da moramo izboljšati položaj umetnikov in ustvarjalcev. Mogoče naivno, mogoče sem bil prepričan, da je pomemben rezultat, a ves čas sem se zavedal, da imam veliko odgovornost do slovenske kulture. S tem, da nisem bil pripravljen na slabe kompromise, da sem razmišljal s svojo glavo, sem postal moteč element v slovenskem kulturnem sistemu. Zaželen je bil očitno status quo in ohranjanje ugodnosti, ki niso bile plod kreativnosti in vrhunskega dela," je zapisal.

Dodal je tudi, da ga je glasba naučila, da ni polovičnih poti. "Za dobro interpretacijo so pomembni pošteno delo, predanost in znanje. Ne znam drugače, kot pa delati s prepričanjem, da je dolžnost vsakega posameznika spreminjati stvari na bolje."

Spomnimo, Prešiček je s položaja kulturnega ministra odstopil potem, ko so mu očitali številna kazniva dejanja, med drugim mobing in šikaniranje podrejenih ter uporabo službenega avtomobila v zasebne namene.