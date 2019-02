Preskakovanje čakalnih vrst: Janša in Malovrh nista priznala krivde

V sojenju se je sicer zvrstilo že več predobravnanih narokov. Prvoobtoženi in nekdanji zaposleni v UKC Uroš Smiljićkrivde ni priznal, zanikal je, da bi prejel kakršnakoli darila. Obtožnica namreč navaja več primerov, ko naj bi Smiljić zahteval in prejel podkupnine od različnih ljudi v zameno za to, da jim je uredil hitrejše preglede, posege ali zdravljenje pri točno določenih zdravnikih.

Nakup prhe in polet s policijskim helikopterjem

Smiljić naj bi Janši v zameno za to, da je mimo uradnega čakalnega seznama opravil zdravniške storitve določenim bolnikom, obljubil, da mu bo uredil izdelavo hišnega nadstreška, nakup prhe in različnih kuhinjski aparatov po nižji ceni. Malovrhu pa naj bi za pregled bolnice obljubil, da bosta njegova otroka lahko poletela s policijskim helikopterjem.

Obramba Malovrha je na današnji obravnavi predlagala zaslišanje predstojnika kliničnega oddelka za travmatologijo ljubljanskega UKC Mateja Cimermana, ki naj bi med drugim pojasnil, ali so bili z ravnanjem Malovrha ostali bolniki na čakalnem seznamu postavljeni v neenakopraven položaj, kot mu očita tožilstvo. Prav tako so predlagali zaslišanje njegove žene Mateje Marc Malovrh, ki naj bi pojasnila, kaj ji je bilo predstavljeno glede predloga Smiljića, da bi se njuni otroci peljali s policijskim helikopterjem in v kakšnih okoliščinah je pridobila to informacijo.