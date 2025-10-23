Svetli način
Slovenija

Prešla nas bo hladna fronta s sunki vetra in nalivi

Ljubljana, 23. 10. 2025 09.52 | Posodobljeno pred 41 minutami

STA , N.L.
V vzhodnih krajih bo sprva še delno jasno, drugod bo oblačno. Dež na zahodu se bo čez dan krepil in do večera zajel vso Slovenijo. Vetrovno bo, pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Ob prehodu hladne fronte bodo zvečer tudi nevihte z nalivi, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer bodo možne nevihte z nalivi (fotografija je arhivska).
Zvečer bodo možne nevihte z nalivi (fotografija je arhivska). FOTO: Luka Kotnik

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, v alpskih dolinah okoli 14 stopinj Celzija.

Ponoči bo prehodno zapihal okrepljen severozahodni veter, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1300 metrov. Padavine bodo do jutra ponehale.

Opozorilo

Danes popoldne in zvečer bodo sunki južnega do jugozahodnega vetra predvsem na Primorskem lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro. Vetrovno bo tudi drugod, pojavljali se bodo krajevni nalivi. V prvem delu noči bo ob prehodu fronte zapihal okrepljen veter severnih smeri. Ta bo predvsem na severovzhodu lahko presegal 70 kilometrov na uro.

Vremensko opozorilo
Vremensko opozorilo FOTO: Arso

Arso je zaradi vetra za jugozahod in severovzhod izdal oranžno opozorilo.

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 10 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri do 18 stopinj Celzija.

Nedelja bo deževna

V soboto bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Čez dan bo spet zapihal jugozahodni veter. V nedeljo se bo od juga pooblačilo. Predvsem v južni Sloveniji bo občasno deževalo, popoldne se bodo padavine nekoliko razširile.

vreme vremenska napoved dež sneg
Taki nalivi so da je celo g. premier zbolel in so moral blokirat vse komentarje. O nekaterih se lahko piše le lepo, ker so "lepi".
Iz Francije?
