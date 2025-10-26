Svetli način
Slovenija

Prešla nas bo hladna fronta, možna tudi sodra

Ljubljana, 26. 10. 2025 09.26 | Posodobljeno pred 58 minutami

Rok Nosan , N.L.
Nedelja bo vremensko razgibana. Na jugu in vzhodu Slovenije se že pojavljajo krajevne padavine, ki bodo čez dan vse pogostejše tudi drugod. Proti večeru nas bo dosegla oslabljena hladna fronta, z njo pa nov pas dežja, ki bo od severa prešel večji del države. Kjer bodo padavine nekoliko močnejše, bo lahko tudi zagrmelo, izključena pa ni niti sodra. Padavine bodo kratkotrajne, saj se bo vremensko dogajanje že do poznega večera povsod umirilo.

Glavni pas dežja bo državo prešel v kratkem času – pomikal se bo od severa proti jugovzhodu države.

Današnje popoldanske temperature bodo večinoma od 10 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. To bodo vrednosti pred prehodom fronte, za katero se bo ozračje še nekoliko osvežilo. S severnim vetrom se bo pozno popoldne hladnejši zrak hitro razširil nad vso državo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1300 metrov nadmorske višine, v gorah lahko zapade od 5 do 20 centimetrov snega.

Ozračje se bo ohladilo, v drugi polovici tedna sledi otoplitev.
Ozračje se bo ohladilo, v drugi polovici tedna sledi otoplitev. FOTO: Shutterstock

Po ohladitvi krajše obdobje jasnine

Tudi v počitniškem tednu bo vreme spremenljivo. Ponedeljkovo jutro bo hladno in marsikje megleno, čez dan pa se bo delno zjasnilo. Možna bo še kakšna kratkotrajna ploha. Zapihal bo jugozahodni veter.

Torek bo najlepši dan tedna. Po hladnem in meglenem jutru s temperaturami od 0 do 5 stopinj Celzija bo povsod veliko sonca. Popoldanske temperature bodo okoli 15 stopinj Celzija.

Sledila bo občutna otoplitev

Od srede dalje bo znova prevladoval jugozahodni tip vremena. Na zahodu bo večinoma oblačno, občasno bo tudi deževalo, na vzhodu pa bo še nekaj sončnih obdobij. V drugi polovici tedna bo k nam dotekal za ta čas neobičajno topel zrak. Na vzhodu države bodo na praznična dneva, 31. oktobra in 1. novembra, popoldanske temperature ponekod presegle 20 stopinj Celzija. Tudi jutra bodo precej topla – marsikje bo več kot 10 stopinj Celzija.

KOMENTARJI (120)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grickoficko
26. 10. 2025 10.23
..čkice vsi po vrsti
ODGOVORI
0 0
S.R. Butale
26. 10. 2025 10.23
Po toči je zvoniti prepozno. Ko pride do smrti je vse prepozno. Tudi higienski odstopi politikov.
ODGOVORI
0 0
Yon Dan
26. 10. 2025 10.23
+1
Pri kriminalu cig.nov, romov, so komentarji zaklenjeni. Pomenljivo. Vsem takoj ukiniti socialno pomoč, če ne, takoj po celi Sloveniji uvesti davčnonepokorčino. Vsi, do zadnjega.
ODGOVORI
1 0
gebo 1
26. 10. 2025 10.23
+2
Po tem uboju v NM. vas tud božičnica več ne reši
ODGOVORI
2 0
St. Gallen
26. 10. 2025 10.23
+3
Kolesarji ne upajo niti kolesariti vec
ODGOVORI
3 0
Pamir
26. 10. 2025 10.22
-7
Pred dvemi tedni 20 letni nakokirani Slovenec do smrti pretepel 49 letnega Makedonca.Nobenega razburjanja, najprej je bil slovenski državljan ko se je izvedelo da je pravi Slovenec pa svečkarji pisali da je Makedonec izzival.Je Novomeščan izzival ?
ODGOVORI
0 7
Muca ne grize
26. 10. 2025 10.23
Kok si bogi.Pravi levičar
ODGOVORI
0 0
zulj001
26. 10. 2025 10.22
+1
v Ljubljani..
ODGOVORI
1 0
LevoDesniPles
26. 10. 2025 10.22
+2
lol ko lahko komentiraš samo neke tuje pompozne kao umetnike, šport in vreme takoj veš da smo še na slabši poti kot je bila severna koreja
ODGOVORI
2 0
Hitri Zigi 78
26. 10. 2025 10.22
+3
Pa sodniki to so šele ščurki. Plačani so dobro če kaj naredijo ali ne. Najslabša je pa ta da imajo doživljenski mandat in jim čist dol visi za vse. Treba bi jih bilo vsake tri leta preverit in če ni rezultatov adijo sodniški naziv.
ODGOVORI
3 0
zulj001
26. 10. 2025 10.22
+6
Če bi se dogodek v Novem Mestu zgodil pod Janševo vlado, bi bili komentarji in zmerjanje Janše ,dovoljeni na vseh medijih, ne vladniki bi že sinoči kurili
ODGOVORI
6 0
zulj001
26. 10. 2025 10.22
v Ljubljani...
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
26. 10. 2025 10.25
Kolesarji bi zaprli letalisca
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
26. 10. 2025 10.21
+2
Yoda če bi bilo prepovedano to,kar pišeš,bi Golob že zdavnaj moral igrati klavir.Swdaj se več ne šteje njegovih laži in bančnih računov.
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
26. 10. 2025 10.21
+7
Se vidi, da smo obtičali v mali YUGI, tudi tam so nas hoteli utišati !!! ...
ODGOVORI
7 0
devlon
26. 10. 2025 10.20
golob ima prilozost! ce bo ZARES ponudil in izvedel UCINKOVIT pristop k dokončni rešitvi dolgotrajne plesni..je na konju
ODGOVORI
0 0
BIue Dream
26. 10. 2025 10.20
+5
Nobeno politiko nam ni dovoljeno komentirati. Nenormalno
ODGOVORI
5 0
ptuj.si
26. 10. 2025 10.20
+5
Če pa danes Dolenjci ne boste izžvižgali goloba in njehove ministre pol pa ste res ovce.
ODGOVORI
6 1
S.R. Butale
26. 10. 2025 10.20
-6
Vsem, ki se čutijo prizadeti s strani komentarjev s Trstenjakove, žaljivih komentarjev, se nujno pritožite uredniku tega portala, da jih zaklene oz. blokira…
ODGOVORI
0 6
ptuj.si
26. 10. 2025 10.20
+7
Prizadeti ste svobodnjaki.
ODGOVORI
7 0
Prijazna
26. 10. 2025 10.22
+3
Res so.
ODGOVORI
3 0
yolli
26. 10. 2025 10.20
+8
Ta dogodek me spominja na nadstrešek v Srbiji......upam da bo tudi odziv podoben.....Kdaj gremo ??
ODGOVORI
8 0
Grickoficko
26. 10. 2025 10.19
+11
Važno da zaklenete komentiranje, kjer je narod enoten in ima prav.
ODGOVORI
11 0
Tommy Shelby
26. 10. 2025 10.20
+7
cigotii so še tuki zaščiteni
ODGOVORI
7 0
Pamir
26. 10. 2025 10.19
-8
Ko so na Hrvaškem brutalno mlatili Slovence so sds janšiti pisali da zasluženo, izzivali so.
ODGOVORI
1 9
Rožle Patriot
26. 10. 2025 10.23
Zakaj pa ti lažeš ... ??? .. Evo, sam ti sedaj povem, da obsojam, napad HR. Občanov na Slovence !!!
ODGOVORI
0 0
