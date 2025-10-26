Prešla nas bo hladna fronta, možna tudi sodra

Glavni pas dežja bo državo prešel v kratkem času – pomikal se bo od severa proti jugovzhodu države.
Današnje popoldanske temperature bodo večinoma od 10 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. To bodo vrednosti pred prehodom fronte, za katero se bo ozračje še nekoliko osvežilo. S severnim vetrom se bo pozno popoldne hladnejši zrak hitro razširil nad vso državo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1300 metrov nadmorske višine, v gorah lahko zapade od 5 do 20 centimetrov snega.
Po ohladitvi krajše obdobje jasnine
Tudi v počitniškem tednu bo vreme spremenljivo. Ponedeljkovo jutro bo hladno in marsikje megleno, čez dan pa se bo delno zjasnilo. Možna bo še kakšna kratkotrajna ploha. Zapihal bo jugozahodni veter.
Torek bo najlepši dan tedna. Po hladnem in meglenem jutru s temperaturami od 0 do 5 stopinj Celzija bo povsod veliko sonca. Popoldanske temperature bodo okoli 15 stopinj Celzija.
Sledila bo občutna otoplitev
Od srede dalje bo znova prevladoval jugozahodni tip vremena. Na zahodu bo večinoma oblačno, občasno bo tudi deževalo, na vzhodu pa bo še nekaj sončnih obdobij. V drugi polovici tedna bo k nam dotekal za ta čas neobičajno topel zrak. Na vzhodu države bodo na praznična dneva, 31. oktobra in 1. novembra, popoldanske temperature ponekod presegle 20 stopinj Celzija. Tudi jutra bodo precej topla – marsikje bo več kot 10 stopinj Celzija.
