Prešla nas bo hladna fronta, možna tudi sodra

Glavni pas dežja bo državo prešel v kratkem času – pomikal se bo od severa proti jugovzhodu države.

Današnje popoldanske temperature bodo večinoma od 10 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. To bodo vrednosti pred prehodom fronte, za katero se bo ozračje še nekoliko osvežilo. S severnim vetrom se bo pozno popoldne hladnejši zrak hitro razširil nad vso državo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1300 metrov nadmorske višine, v gorah lahko zapade od 5 do 20 centimetrov snega.