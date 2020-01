Prešla nas bo prva izrazitejša fronta v letošnjem letu

Proti večeru in zvečer nas bo prešla prva in tudi edina izrazitejša fronta v letošnjem januarju. Ker bo prehod hiter, prav veliko padavin kljub temu ne bo, bo pa dogajanje predvsem v severni in vzhodni Sloveniji, kjer bo vpliv fronte največji, kar burno. Ker bo menjava zračne mase hitra, bo ozračje nestabilno, zato se bodo ob fronti pojavile tudi posamezne nevihte s sodro. Ob koncu padavin bo ponekod dež lahko prehajal v sneg, a omembe vredne snežne odeje po nižinah ni pričakovati nikjer.

Še pred fronto je v drugem delu noči zapihal za ta čas precej topel jugozahodni veter. Ta bo pihal tudi čez dan in razkrojil še zadnja jezera hladnega zraka, ki so v zadnjih dneh vztrajala po nižinah, s tem pa se bo v Prekmurju in vzhodnem delu Štajerske končalo dolgotrajno, več kot teden dni trajajoče obdobje megle in nizke oblačnosti.

Po zaslugi vetra je bilo današnje jutro marsikje celo toplejše od včerajšnjega popoldneva. V najbolj prevetrenih krajih so se jutranje temperature približale desetim stopinjam Celzija, v zatišnih legah pa je bilo še okoli ničle. Če izvzamemo Primorsko so bili ob šesti uri zjutraj z 8 stopinjami Celzija najtoplejši kraji Kočevje, Slovenske Konjice, Velike Lašče in Vrhnika, najhladnejša pa je bila Mežica s stopinjo pod ničlo.

Fronta nas bo dosegla proti večeru

Jugozahodni veter bo nad nami vztrajal večji del dneva in nam prinašal za ta čas zelo topel, a postopno tudi vse bolj vlažen zrak. Najmočnejši sunki vetra bodo marsikje v sredogorju in visokogorju presegali 80 kilometrov na uro, po nižinah pa bodo najvišje hitrosti med 50 in 70 kilometri na uro. Najbolj vetrovno bo na Štajerskem in v Prekmurju ter tudi na Notranjskem in Kočevskem, najmanj pa po nižinah osrednje Slovenije in Koroške.

Padavine se bodo večji del dneva pojavljale predvsem ob izrazitejših hribovitih pregradah zahodne Slovenije, občasno pa bo nekaj dežja seglo tudi nad Dolenjsko, Belo krajino, osrednjo Slovenijo in Koroško. Drugod bo večji del dneva suho in deloma sončno z najvišjimi temperaturami, ki se bodo po nižinah vzhodne Slovenije in ob morju povzpele do 13 stopinj Celzija. Drugod jih pričakujemo okoli deset, le v alpskih dolinah jih bo okoli pet.