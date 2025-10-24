Prešla nas je hladna fronta: ponekod sunki vetra presegli 100 km/h

V četrtek popoldne je sicer močno deževalo predvsem v Zgornjem Posočju. V Bovcu je od 16. do 19. ure padlo 62 milimetrov, v Breginju pa 47 milimetrov padavin.

"Na postaji Letališče Maribor smo izmerili hitrost vetra 76 km/h, na postajah Letališče Brnik, Ptuj in Murska Sobota malo nad 60 km/h. Malo višje smo na postaji Trojane–Limovce izmerili sunek 104 km/h," so v četrtek pozno zvečer zapisali na Arsu.

Danes se bo delno razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo v notranjosti spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe, predvsem na vzhodu lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri do 18 stopinj Celzija.

V soboto bo sprva delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, na zahodu in jugu bo oblačnost naraščala. Ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo in v nedeljo dopoldan bodo predvsem v južni polovici Slovenije možne občasne krajevne padavine. Drugod bo delno jasno, zjutraj je po nižinah možna megla. V nedeljo popoldan in zvečer bodo padavine zajele večji del države, zapihal bo severni veter. V ponedeljek kaže na suho jesensko vreme, zjutraj bo po nižinah marsikje megla.