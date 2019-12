Prešli nas bosta dve fronti z nalivi, božični teden pa bo sončen in suh

Dotok zraka iznad severne Afrike nam že od začetka tedna prinaša za ta čas neobičajno visoke temperature, ki bolj kot na december spominjajo na april. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem so bili posamezni dnevi v tem tednu pretopli za skoraj 15 stopinj Celzija. Ob manjših padavinah se je sneg občasno mešal z dežjem celo na naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici.

Po dežju bomo v prihodnjem tednu imeli veliko sonca in nekoliko nižje temperature.

V nedeljo se ob 8. uri in 50 minut začenja astronomska oziroma koledarska zima. Svetli del dneva bo tako v nedeljo najkrajši, že v ponedeljek pa se bo začel daljšati. Sprva komaj opazno, le za nekaj sekund dnevno, nato pa vse hitreje do pomladnega enakonočja, ko bomo vsak dan pridobili 3 minute več dnevne svetlobe.

S prehodom dveh hladnih front, prva nas bo prešla v soboto in druga v nedeljo, se bomo od močno pretoplega vremena poslovili, kljub temu pa bodo temperature tudi v prvi polovici prihodnjega tedna še vedno nekoliko presegale dolgoletno povprečje za ta čas. Ker se bomo nahajali v severnem zračnem toku, se bodo občasne padavine v prihodnjem tednu pojavljale predvsem na severni strani Alp, kjer bo snežilo, pri nas pa bo zaradi spuščanja zraka na južno stran Alp večinoma suho in sončno.

Kaj pravi podrobnejša vremenska napoved?

Danes čez dan bo občasno deževalo predvsem v hribovitih krajih zahodne in južne Slovenije. Drugod bo bolj kot ne suho, marsikje bo tudi delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo proti večeru še nekoliko okrepil. Takrat se bo oblačnost od zahoda spet zgostila in zajele nas bodo nove padavine. V večjem delu Slovenije bodo današnje najvišje dnevne temperature od 12 do 16 stopinj Celzija. Manj bo le v alpskih dolinah, a tudi tam mraza ne bo, saj bo 8 stopinj Celzija.

V noči na soboto se bodo padavine na zahodu krepile in širile proti vzhodu. Predvsem v bližini morja in ob gorskih pregradah bodo lahko nastajale nevihte z nalivi. V soboto popoldne bodo padavine ponehale, a se že v nedeljo čez dan spet vrnile. Ohladilo se bo. Na severu države se bo meja sneženja spustila do višjeležečih dolin. Popoldanske temperature bodo v soboto še presegle 10 stopinj Celzija, v nedeljo pa se bodo gibale okoli 5 stopinj Celzija.