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Slovenija

Prihajata dve hladni fronti: temperature za 10 stopinj Celzija nižje

Ljubljana, 09. 06. 2026 15.31 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
N.L.
Nevihta

Po vročem začetku tedna nas bo zvečer prešla šibkejša hladna vremenska fronta, v noči na četrtek prihaja še ena fronta, ki bo izrazitejša. Arso napoveduje burno nevihtno dogajanje, predvsem za severni del Slovenije.

"Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa povečini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišja dnevna temperatura bo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter," napovedujejo pri Arsu.

Napoved skupne količine padavin
Napoved skupne količine padavin
FOTO: Arso

V sredo bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. "Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišja dnevna od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija," so zapisali na Arsu.

Jutri zvečer pa se bodo nevihte najprej pojavile na severu države, ob nalivih bo v kratkem času padlo veliko dežja, zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri.

Arso bo vremensko opozorilo za severni regiji jutri najverjetneje zvišal z rumene na oranžno, saj bi v noči na četrtek v severni Sloveniji lahko padlo od 20 do 40 mm padavin, krajevno tudi okoli 60 mm. Proti jugu bo skupna količina padavin hitro padala, napoveduje Arso.

Hladneje bo

Druga polovica noči na četrtek bo mirnejša. "V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Po prehodu fronte se bo ohladilo, tako se bo v četrtek v notranjosti države segrelo le do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija."

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KOMENTARJI4

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pingvinislo5
09. 06. 2026 17.03
super!
Odgovori
0 0
Justice4all
09. 06. 2026 16.35
Zakaj mediji ne poročate o stanju v Albaniji kjer so ljudje na nogah...Milijoni na ulicah,a MSM niti pisnete ne??????
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+3
5 2
lokson
09. 06. 2026 15.50
Ste nesrečni, ker ne boste mogli nažigat o visokih temperaturah.
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+7
10 3
Delavec_Slo
09. 06. 2026 16.26
Konec meseca sledi, da je bil ta junij natoplejši .....
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+5
6 1
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