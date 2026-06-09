Prihajata dve hladni fronti: temperature za 10 stopinj Celzija nižje

"Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa povečini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišja dnevna temperatura bo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter," napovedujejo pri Arsu.
V sredo bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. "Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišja dnevna od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija," so zapisali na Arsu.
Jutri zvečer pa se bodo nevihte najprej pojavile na severu države, ob nalivih bo v kratkem času padlo veliko dežja, zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri.
Hladneje bo
Druga polovica noči na četrtek bo mirnejša. "V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Po prehodu fronte se bo ohladilo, tako se bo v četrtek v notranjosti države segrelo le do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija."
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