Prihajata dve hladni fronti: temperature za 10 stopinj Celzija nižje

"Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa povečini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišja dnevna temperatura bo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter," napovedujejo pri Arsu.

V sredo bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. "Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižja jutranja temperatura bo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišja dnevna od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija," so zapisali na Arsu.

Jutri zvečer pa se bodo nevihte najprej pojavile na severu države, ob nalivih bo v kratkem času padlo veliko dežja, zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri.