Presoja vplivov na okolje za kineto ni potrebna, Janković pričakuje predsedničino opravičilo

Po pojasnilih direktorja Javnega holdinga Ljubljana in nekdanjega direktorja občinskega javnega podjetja Voka Snaga Krištofa Mlakarja je upravno sodišče ugodilo tožbi ljubljanske občine in odpravilo odločitev nekdanjega ministrstva za okolje in prostor, s katero je to zavrnilo zahtevo Mola, naj se razveljavi odločitev Arsa iz leta 2020, da je za gradnjo kanala C0 s kineto treba izvesti presojo vplivov na okolje. Sodišče je sklep posredovalo v ponovno odločanje ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

"Ministrstvo je 29. decembra ugotovilo, da je Arso o isti stvari dvakrat odločal različno, in odpravilo tretjo točko sklepa. Torej presoja vplivov na okolje za kanal C0 ni potrebna in kineta kot taka je dodatni zaščitni ukrep in sestavni del projekta za izvedbo," je povzel Mlakar.

"Odločba pomeni in dokazuje ravno to, o čemer mi govorimo že nekaj mesecev – da vsa gradnja povezovalnega kanala C0 poteka s pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji na zemljiščih mestne občine oziroma na tistih zemljiščih, za katere smo pridobili ustrezne pravice, in seveda tudi z veljavnostjo oziroma v skladu z vso veljavno zakonodajo," je dodala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik.

Kot je spomnila, je bilo za kanal C0 izdanih sedem gradbenih dovoljenj za 98 odstotkov trase. "Ostaja nam 128 metrov, za kar pred upravno enoto trenutno teče postopek izdaje gradbenega dovoljenja številka osem," je dejala in dodala, da se postopek vleče predvsem zaradi "nagajanja oziroma oviranja stranskih udeležencev".