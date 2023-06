Prestiž na Ljubljanskem gradu: najdražji vreden kar sedem milijonov evrov

Čeprav bi glede na zmogljivosti lahko hitro, so počasneje skozi Slovenijo peljali hitri in luksuzni avtomobili, od Ferrarija, Lamborghinija, Porscheja do Bugattija, Bentleyja. Na dirki Gumball 3000, ki so jo letos začeli v Edinburgu, so se na poti od Benetk do Budimpešte ustavili tudi na Ljubljanskem gradu. Avtomobilski dih jemajoči shod premožnežev je privabil množico ljudi, ki so si z navdušenjem ogledovali in fotografirali prestižne avtomobile, najdražji med njimi je vreden nepredstavljivih sedem milijonov evrov.

