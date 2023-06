Prestižne počitnice na grškem otoku Mykonos po TOP ceni!

Grški otok Mykonos velja za eno najbolj priljubljenih destinacij slavnih in bogatih z vsega sveta, saj slovi po odličnih plažah in živahnem nočnem življenju. Izkoristite super ugodno ponudbo na Počitnice.si in se jim to poletje pridružite tudi vi!

Grški otoki se že leta uvrščajo med najbolj priljubljene počitniške destinacije gostov vseh vetrov. Med zvezdniško elito je že desetletja izjemno priljubljen zlasti Mykonos, ki ga je na zemljevid svetovnih turističnih destinacij že v šestdesetih letih umestila nekdanja prva dama ZDA Jackie Kennedy.

Na glamurozni Mykonos lahko od junija do septembra iz Benetk z nizkocenovnim letalskim prevoznikom poletite vsak ponedeljek, sredo in četrtek! To pomeni, da si lahko privoščite 3-, 5-, 7- ali 10-dnevni luksuzni grški oddih, ki si ga v sodobnem napornem vsakdanu vsekakor zaslužite!

Mykonos je del grške otoške skupine Kikladi, leži sredi Egejskega morja in se ponaša z bogato zgodovino, ki sega vse do Antike. Prav tu naj bi potekala bitka med grškim mitološkim poglavarjem Zevsom in Titani – potomci boga vesolja Urana ter boginje zemlje Gaje. V bizantinski dobi je bil Mykonos pomembno trgovsko središče, v srednjem veku pa so tu vladali Benečani. Še v prejšnjem stoletju je bil Mykonos umirjena ribiška vasica, danes pa je sinonim za luksuzni turizem in ena najdražjih destinacij v Evropi.

Čeprav slovi kot otok razkošja in živahnega nočnega življenja, je Mykonos vsekakor ena izmed najbolj premišljeno dodelanih in mondenih turističnih destinacij, primerna za vse vrste popotnikov, ne glede na to, ali si želite sproščenih počitnic na plaži, pustolovskih doživetij ali žurov do zgodnjih jutranjih ur. Možnosti za namestitev je ogromno: ahko se odločite samo za najem apartmaja ali pa se prepustite popolnemu razvajanu v luksuznih hotelih. Plaže za vse aktivnosti in okuse Na Mykonosu bo veter vaš stalni spremljevalec, a boste zanj neizmerno hvaležni, saj bi bila sicer vročina v poletnih dneh skorajda nevzdržna. Otok obdaja kristalno čisto morje, najlepše plaže pa so posejane po južnem in jugozahodnem delu, kjer se tudi največ dogaja. Najbolj znane so vsekakor Paradise, Super Paradise, Psarou, Elia, Platis Gialos, Ornos ter Korfos, ki velja za meko kajtanja, surfanja in vožnje z vodnimi skuterji. Na kar nekaj točkah Mykonosa se splača potopiti pod morsko gladino in si ogledati zanimiv podvodni svet, tisti, ki si želite bolj umirjenega dopusta, pa ga boste zagotovo našli na plaži Agios Sostis na severnem delu otoka, kjer ni ne barov ne restavracij. Le nekaj minut stran se nahaja znamenita Kiki's Taverna, znana po izjemnih grških dobrotah, ki se jo vsekakor splača obiskati, a je za prosto mizo treba čakati tudi po uro ali več.

Mykonos niso samo zabave in uživanje na plaži Poleg ležanja na plaži, namakanja v kristalno čistem sveže morju, zabave v beach klubih in uživanja v koktajlih med počitnicami na Mykonosu nikakor ne smete izpustiti obiska znamenitega svetilnika Armenistis, ki ponuja prekrasne razglede in čudovito kuliso za popolne fotografije. Očaralo vas bo tudi glavno mesto Mykonos (domačini mu pravijo Chora), ki ga krasijo bele hiše z modrimi polkni in vrati ter ozke, s kamnom tlakovane in z rdečimi cvetlicami okrašene ulice. Središče dogajanja je ulica Matogianni z nizom tavern, prodajaln s spominki in ljubkih trgovinic, med katerimi mimogrede srečate tako pelikana, ki velja za maskoto otoka, kot tudi kakšnega zvezdnika svetovnega kova.

Spustite se do starega pristanišča in po poti občudujte sedem čudovitih mlinov na veter, ki naj bi jih zgradili že Benečani v 16. stoletju. Obvezen postanek so tudi Male Benetke (Little Venice), priobalni del mesta na robu starega pristanišča, ki močno spominja na italijanske Benetke. Posedite v kakšni od gostilnic ali tevern tik nad morjem, uživajte v mirnem poletnem večeru in si privoščite slasten giros, suvlaki, meze, solato ali kakšno drugo grško specialiteto ter kozarec grškega vina. V glavnem mestu si vsekakor velja ogledati tudi Panagia Paraportiani - kompleks 4 ločenih cerkva, ki so med seboj povezane s peto, zgrajeno čisto na vrhu vzpetine in posvečeno devici Mariji. Ljubitelji zgodovine in raziskovanja lahko obiščete Arheološki muzej in si ogledate predmete iz časa prazgodovine pa vse do konca helenističnega obdobja ali pa iz starega pristanišča odplujete na le nekaj kilometrov oddaljen otok Delos, enega najbolj priznanih arheoloških najdišč v Grčiji, na katerem naj bi se rodila grška bogova Apolon in Artemida. Delos je bil pomembno versko in kulturno središče Stare Grčije, danes pa je na Unescovem seznamu svetovne dediščine.