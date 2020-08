Prestižni Kempinski Palace hotel praznuje 110 let

Najprestižnejši hotel pri nas je odprl svoja vrata pred natanko 110 leti. In še danes je prestiž biti gost Kempinski Palace hotela v Portorožu. Če bi stene govorile, bi znale povedati ogromno zanimivih zgodb. Tako imenovana avstrijska riviera je bila v obdobju avstro-ogrske monarhije priljubljena destinacija plemstva. Tja so prihajali po zdravilno moč morja in soli. Znan je tudi kot najljubši hotel Tita v tej regiji, v njem je bival znameniti vohun Cicero, kot deklica pa je bila gostja hotela tudi igralka Sophia Loren.